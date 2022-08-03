北方三島透抽盛產 基隆漁會每小時通知漁船共軍演習

大陸解放軍8月4日12時至7日12時，將在台灣島周邊進行重要軍事演訓行動，軍演區域包括北方重要漁場北方三島，現在透抽正值盛產期。基隆區漁會表示，八斗子漁船都在附近作業，可能還不知道有軍演，漁業電台已每小時廣播一次，提醒漁民注意生命財產安全。

基隆區漁會總幹事陳文欽說，今天早上剛剛得到這個訊息，北方三島是北部重要漁場，現在是透抽盛產期。現在發布這樣的訊息，所有船都出港去了，港內沒有什麼船，海上的船隻可能還不了解，漁會電台今天已廣播告知，請他們特別注意，這才是重要的。

陳文欽表示，北方三島漁場一年四季都有重要漁獲，要請他們注意有軍演的事情，要注意生命財產的安全，作業時要特別注意安全。

美國眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi，或譯裴洛西）專機昨晚抵台，中國大陸新華社授權發布中共解放軍8月4日中午12時至7日中午12時將在台灣島周邊進行重要軍事演訓行動的公告示意圖，根據圖示，台灣等於海陸空封鎖三天，影響漁民出海作業。