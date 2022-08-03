快訊

共軍對台周邊海域發射11枚東風導彈 總統府發聲了

頂新油品事件和解 統一獲頂新1.7億元賠償金

共軍演習封鎖海空大亂 台灣「以德報怨」借空域給廈門航空

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北方三島透抽盛產 基隆漁會每小時通知漁船共軍演習

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
北方三島透抽盛產漁船多要軍演，基隆漁會每小時急通知。記者游明煌／翻攝
北方三島透抽盛產漁船多要軍演，基隆漁會每小時急通知。記者游明煌／翻攝

大陸解放軍8月4日12時至7日12時，將在台灣島周邊進行重要軍事演訓行動，軍演區域包括北方重要漁場北方三島，現在透抽正值盛產期。基隆區漁會表示，八斗子漁船都在附近作業，可能還不知道有軍演，漁業電台已每小時廣播一次，提醒漁民注意生命財產安全。

基隆區漁會總幹事陳文欽說，今天早上剛剛得到這個訊息，北方三島是北部重要漁場，現在是透抽盛產期。現在發布這樣的訊息，所有船都出港去了，港內沒有什麼船，海上的船隻可能還不了解，漁會電台今天已廣播告知，請他們特別注意，這才是重要的。

陳文欽表示，北方三島漁場一年四季都有重要漁獲，要請他們注意有軍演的事情，要注意生命財產的安全，作業時要特別注意安全。

美國眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi，或譯裴洛西）專機昨晚抵台，中國大陸新華社授權發布中共解放軍8月4日中午12時至7日中午12時將在台灣島周邊進行重要軍事演訓行動的公告示意圖，根據圖示，台灣等於海陸空封鎖三天，影響漁民出海作業。

農委會漁業署表示，會透過漁業通訊電台、漁業廣播電台廣播海上作業漁船避開演習區域；及同時洽請海巡漁港安檢人員協助對出港漁船宣導。

北方三島透抽盛產漁船多要軍演，基隆漁會每小時急通知。記者游明煌／翻攝
北方三島透抽盛產漁船多要軍演，基隆漁會每小時急通知。記者游明煌／翻攝

波洛西

延伸閱讀

趙少康：波洛西訪台引一堆麻煩 要觀察共軍演習火力

波洛西見民運人士 林郁方：太高調讓對台軍演出現變數

共軍宣布圍台軍演 網怒拿台灣出氣：民航機跟漁民怎麼辦？

演習最近距離8浬無法捕魚 蘇澳漁會：政府不應該踩紅線

相關新聞

國防部證實共軍在北部外島周邊 進行遠程火箭等實彈射擊

國防部今(4)日表示，共軍今天下午於馬祖、烏坵、東引周邊地區，進行遠程火箭等實彈射擊。防區部隊加強監控及戒備。

共軍發言人：解放軍多型東風導彈全部命中台灣東部海域

解放軍今日中午開始已對台灣周遭發動大規模軍事演習，解放軍東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，4日下午，解放軍東部戰區火箭...

蔡總統：軍事威脅不退縮 喊話「軍演不必要、 開放對話」

美國眾議院議長波洛西率團旋風訪台，蔡英文總統昨天在總統府接見波洛西訪團時，表達台灣應對變局的基本態度，包括面對持續且刻意升高的軍事威脅，台灣不會退縮，但也強調我方致力維護台海和平穩定。波洛西一行已於昨天傍晚離台，前往南韓訪問。

陸實彈演習恐影響能源 經濟部：天然氣還有11天存量

關於國內能源供應是否會受近日中國大陸將於台灣周邊海空域進行實彈演習影響，經濟部表示，石油安全存量天數約146天，天然氣安...

軍演影響？ 桃機8月4日已有40航班取消

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）昨晚間抵台，中共解放軍隨即宣布從8月4日中午12時到8月7日中午12時，...

解放軍軍演恐影響全球航線 前機師分析：會引發公憤

美國眾議院議長波洛西專機昨晚抵台，中國大陸新華社授權發布中共解放軍8月4日12時至7日12時將在台灣島周邊進行重要軍事演...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。