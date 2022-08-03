波洛西來台兩岸緊張？一表看懂「四次台海危機」背景及影響

兩岸分治超過一甲子又十三年，歷經四次台海危機，前兩次，均造成人民傷亡及財產損失，後兩次，台灣人民也都受到一定程度的影響，每次台海危機，我們都承受壓力及付出不小的代價。

四次台海危機的性質與背景都不同，政府的責任「保家衛民」，當我們國家遭到共軍武力侵略，政府及全體台灣人自然會誓死捍衛國家，但第三次與第四次台海危機，政府是不是有更高的政治智慧避免與拆 危機引信?歷史告訴我們，無論何種形式的台海危機，二千三百萬的台灣人沒有人是局外人。

▋1954九三砲戰 1954年秋至1955年初，解放軍攻奪大陳與一江山島，那次是因為美國捐贈了大批戰機給中華民國，同時我國也積極進行加入東南亞公約。

▋1958八二三砲戰 一九五八年八月二十三日下午五點卅分，共軍向金門發動猛烈砲擊，短短兩個小時，四萬多發砲彈落在金門。這是一九四九年以來，台海第二次大規模軍事對抗，即八二三砲戰，專家又叫「第二次台海危機」，中共稱「金門砲擊」。 八月廿三日到十月五日，共軍向金門射擊五十萬發砲彈，國軍死守金門，美國海軍護航，維持金門補給線。其後我陸軍獲得八吋口徑榴彈砲，開始反擊廈門共軍。 八二三砲戰發生後，美國有意藉此讓國軍自外島撤軍，被蔣介石拒絕。中共領導人毛澤東也意識到，即使共軍順利占領大陸沿海島嶼，台灣在地緣上將更脫離大陸，兩岸的「跨峽而治」，可能導致台灣獨立局面。因而，毛澤東改變原有策略，以「單打雙不打」策略，陸續砲擊金門。依中共史家的說法，毛澤東砲擊金門是「意在警美」，是具高度政治意義。 八二三砲戰後，台灣海峽形勢正式進入冷戰的軍事對峙局面，直到一九七九年中共與美國正式建交，台美「中美共同防禦條約」終止，中共國防部長徐向前發表「停止砲擊大、小金門等島嶼的聲明」。

▋1996飛彈危機 1996年3月8日，台灣舉行首次民選總統大選前，北京文攻武嚇以針對性軍事演習和導彈試射影響台灣選情。台灣軍方7日指出，1995到1996年大陸軍方共有七波演習，前四波在1995年舉行，演習動機是因當時台灣正副總統李登輝和連戰相繼訪問美國及歐洲，被大陸解讀為傾向台獨。 1996年台海再起一次危機，共有三波演習，大陸表明是針對第一次全民直選總統。其中最引起國際矚目的是第五波，在1996年3月8日到15日，大陸解放軍發射四枚東風15型導彈，三枚落於高雄外海，一枚落於基隆外海目標區。北京這次行動，震驚國際，當時的柯林頓總統下令派遣兩艘航空母艦戰鬥群到台灣海峽，試圖化解危機。