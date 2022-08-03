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演習最近距離8浬無法捕魚 蘇澳漁會：政府不應該踩紅線

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
解放軍罕見的大規演習除了範圍涵蓋全台沿海，且距離最近的只有8、9海浬，蘇澳地區漁民抱怨若要軍事演習，也不應該這麼近，建議政府不要踩到彼此的紅線，干擾生活。新華社
解放軍罕見的大規演習除了範圍涵蓋全台沿海，且距離最近的只有8、9海浬，蘇澳地區漁民抱怨若要軍事演習，也不應該這麼近，建議政府不要踩到彼此的紅線，干擾生活。新華社

針對中共解放軍在台灣近海進行全面軍事演習，嚴重影響漁民作業。宜蘭蘇澳區漁會表示，演習的範圍這麼大，距離又靠台灣沿海這麼近，「要恐嚇也不應該這麼做」，建議「政府不要踩到彼此的紅線」。

解放軍8月4日12時至7日12時將在台灣周邊進行重要軍事演訓，根據公告示意圖，演習地點為台灣西南方、東方、東南方等六區，等於台灣近海四周都是演習區域，而且是在近海。

宜蘭蘇澳區漁會總幹事陳春生表示，這次罕見的大規演習除了範圍涵蓋全台沿海，且距離最近的只有8、9海浬，漁民們抱怨若要軍事演習，也不應該這麼近恐嚇台灣人，在50、60海浬象徵性一下就可以，已造成近海漁民無法出海捕魚，最近幾天只能休息。

陳春生表示，漁民都希望兩岸相安無事，大家好好過日子，彼此不要踩到彼此對方的紅線，要不然對漁民、對大家的生活都不好。

波洛西

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