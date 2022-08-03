新竹空軍基地昨晚戰機頻起飛 居民熱議「氣氛不尋常」

美國眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi，或譯裴洛西）昨晚來訪，新竹空軍基地也有多架次的戰機起飛，引起居民熱議。有居民表示，昨晚10點仍有多輛幻象兩千戰機起飛，聲音持續1分多鐘，感受到異常緊張氣氛，希望一切和平。

新竹幻象戰機昨天上午飛抵台東志航基地後，昨晚也有不平靜氣氛。有網友昨晚11點多發文問「聽到轟轟的聲音，這麼晚了怎麼還有戰機在飛」，好奇新竹空軍基地怎麼還有戰機起飛？引起網友熱議。

不少網友認為「總是要皮繃緊，以免有突發事件吧」、「幻象2000 上去一堆」、「希望和平呀」，也有網友謝謝「國軍的守護 ，辛苦了！保重小心」。

1名何姓居民表示，這兩三天明顯感覺到新竹空軍基地夜間戰機起飛頻繁，尤其昨天波洛西抵達台灣前，新竹基地大概晚上10點20分還有戰機起飛，方向往西南方也跟平常不一樣，很不尋常。但對他而言已經習慣了，畢竟對岸有動作，機場起飛頻繁可以理解，不會太過緊張。

1名魯姓居民住家距離跑道約500公尺。他說，新竹空軍基地一般夜訓最晚7點，但昨晚大概10點還有多輛戰機起飛，明顯不尋常，適逢中共持續威脅之際，難免擔心，小孩才要入睡也被聲響嚇到。