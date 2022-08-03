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共軍對台封鎖式軍演 前空軍副司令：嚴防戰機空中擦撞

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
空軍派出8架幻象戰機進駐台東志航基地，主要國防部已事先掌握到美眾議院議長波洛西訪台後，共軍勢必有動作因應，空軍強化我西南空域及東南空域領空。記者尤聰光／攝影
空軍派出8架幻象戰機進駐台東志航基地，主要國防部已事先掌握到美眾議院議長波洛西訪台後，共軍勢必有動作因應，空軍強化我西南空域及東南空域領空。記者尤聰光／攝影

中共解放軍8月4日12時至7日12時將在台灣周邊六個地區同步進行軍演，形同封鎖台灣3天。軍事專家、前空軍副司令張延廷說，「共軍近端演習，不會擦槍走火，嚴防空中擦撞」。

張延廷說，共軍畫設這6個區域，都是在台灣近海，若解放軍派出軍機，勢必國軍會派出戰機因應，但他認為沒人敢開第一槍，但在有限的空域範圍內，不保證雙方戰機不會擦撞。

他說，解放軍不想被外界當作只會說說、「狼來了」的笑話，因此，特別強化官兵思想，灌輸所謂的「三敢」，包括敢於犧牲、敢於鬥爭及敢於勝利，這對解放軍而言，有很大影響。

現在解放軍對台武嚇已經由量變成質變，過去演習由遠端黃海、南海區域、慢慢靠近台灣近海，動態成常態，最後就變成自然現象。

張延廷強調，過去不是沒有發生空中擦撞的實例，2001年4月1日在南海上空，就發生解放軍殲-8戰機擦撞到美軍EP-3偵察機，現在共軍軍演就在台灣近海，所以國軍要很謹慎。

另對於空軍派出8架幻象戰機進駐台東志航基地，張延廷認為是超前部屬的計畫，主要國防部已事先掌握到美眾議院議長波洛西訪台後，共軍勢必有動作因應，而西南空域及東南空域必須強化。

他說，若西南空域及東南空域有事，台東志航基地距離最近，但目前志航只有F5戰機，無法應付解放軍先進戰機，因此，幻象戰機及經國號戰機輪駐志航，是可以彌補空中相關防處作為。

而軍方人士指出，解放軍2艘155型飛彈驅逐艦今天凌晨2點，雷達監測到花蓮港外37浬，一艘中國飛彈驅逐艦，往南航行；清晨4點蘭嶼東南方45浬，一艘中國飛彈驅逐艦，往北航行。

國軍雷達今天凌晨監測到解放軍2艘155型飛彈驅逐艦蹤跡，一艘在花蓮港外37浬，往南航行；清晨4點蘭嶼東南方45浬，監測另一艘中國飛彈驅逐艦，往北航行。圖／擷取自日本防衛省統合幕僚監部
國軍雷達今天凌晨監測到解放軍2艘155型飛彈驅逐艦蹤跡，一艘在花蓮港外37浬，往南航行；清晨4點蘭嶼東南方45浬，監測另一艘中國飛彈驅逐艦，往北航行。圖／擷取自日本防衛省統合幕僚監部
大陸解放軍宣布8月4日12時至7日12時將在台灣周邊六個地區同步進行軍演，形同封鎖台灣3天，軍事專家、前空軍副司令張延廷說：「共軍近端演習，不會擦槍走火，嚴防空中擦撞」。圖／擷取取自新華社
大陸解放軍宣布8月4日12時至7日12時將在台灣周邊六個地區同步進行軍演，形同封鎖台灣3天，軍事專家、前空軍副司令張延廷說：「共軍近端演習，不會擦槍走火，嚴防空中擦撞」。圖／擷取取自新華社

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