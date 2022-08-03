不會比96年台海危機嚴重 林郁方：陸針對波洛西非台灣

針對中國大陸對台軍演，前立委林郁方分析，這次是美國國會眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi，或譯裴洛西）貫徹個人的意志力，延續對中國大陸一貫反對的強烈態度，「台灣是被動，拜登政府也是被動，主動的是波洛西」。中國大陸針對的是波洛西、美國，並沒有針對台灣，因此不會採取過於激烈的軍事行動。

林郁方表示，1996年台海危機時，中共的飛彈是打到基隆和高雄的外海，當時緊張得多，非常挑明針對台灣而來。不過，這次碰巧遇上中共「81建軍節」，有些活動會被解讀他們的人民解放軍的慶祝活動。

林郁方說，相較於1995年前總統李登輝赴美康乃爾大學訪問，這次波洛西訪台，拜登政府一開始就說美國軍方不贊成，這就代表拜登政府其實是在做切割，中國大陸也了解美國的行政、立法、司法是三權分立，「裴洛西看起來像是個人的意志力、個人的行為」。

林郁方表示，上次是李登輝到美國康乃爾去，所以「台灣和美國要負責」，但這次看起來比較像是美國國會眾議院議長要貫徹個人的意志力，延續他對中國大陸一貫反對的強烈態度，「台灣是被動，拜登政府也是被動，主動的是裴洛西」。

林郁方解釋，之前中國大陸認為是柯林頓政府要讓李登輝赴康乃爾成真，所以美國政府要負責，但這次發動的人是波洛西，所以行政部門切割她是國會議員，她選擇自己想要做的事情，但拜登政府一個中國的政策、不支持台獨的政策並無改變，希望中國大陸不要反應過當，中國大陸也了解。

林郁方認為，中國大陸一直以來都了解波洛西反中態度，如果因此對台灣採取很直接激烈的軍事活動，這道理是說不通的。

林郁方指出，這次中共的軍事行動，飛機來了21架，在西南空域、台海中線都有出現，雖然有越過中線，他相信有，但有沒有越過很多，他相信沒有，「這部分台灣雖然不高興，但必須接受這樣一個事實」，中國大陸越過中線也進入航空識別區，但過去10年中國大陸越過中線已4、5五次。

林郁方認為，這次中國大陸再次越過中線，表達抗議和不滿，但並沒有超過一般的預期。

林郁方也提及，波洛西的飛機從南海飛本來只要4個半小時就可抵達台灣，但飛了7個小時，因為南海具爭議性，中國大陸認為是他的，也在進行演習，「我認為她捨近求遠，不走南海上來，走菲律賓海上來，整整多飛了2個半小時，這也是某種程度向中國大陸表達善意」。

林郁方認為，中國大陸這次的反應並無超過預期，演習距離台灣有一段距離，離領海距離120公里左右，也夠遠了，而美國也做了一些壓抑，也沒有派機護航，且航空母艦等都離台灣本島有相當遠的距離。

「拜登政府是無可奈何的配合，北京是無可奈何地去忍受」，林郁方表示，這次波洛西的個人意志，所以大家都適度表達抗議就好。

對於和1996年飛彈危機時的差異，林郁方表示，可看出中國大陸的軍事力量成長的很多，當年被美國航空母艦勸阻，現在自己有三艘航空母艦、兩款航母殺手，整體的作戰能力已經與美國大幅縮小，所以美國也必須要謹慎。中國大陸也知道這時對台灣用兵，欠缺道義，台灣被動接受來訪，若中國大陸動作是以大欺小，「中國大陸的行動是針對裴洛西、美國，並非針對台灣」。