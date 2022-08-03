聽新聞
test
0:00 / 0:00
解放軍將在台灣四周軍演 IDF戰機從台南起飛捍衛領空
美國眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi，或譯裴洛西）專機昨晚抵台後，大陸解放軍將從4日起在台灣周邊進行軍演，還要求船隻和飛行器不要進入周邊6個地區海域和空域，有如封鎖台灣3天。今天清晨8點多，2架IDF戰鬥機從台南空軍基地起飛，住在基地附近民眾聽到戰機呼嘯而過的聲響，紛紛表示，空軍官兵辛苦了。
波洛西昨晚搭專機飛到達台灣，住在台南空軍基地附近民眾，昨晚約10點30分，有人目賭2架戰鬥機起飛升空，巨大的聲響傳透夜空，不少居民聽到後議論紛紛，有人還說空軍官兵辛苦了，加油。
今天一早8點多，又有2架IDF戰鬥機，從台南空軍基地起飛，捍衛台灣領空。
呂姓市民說，大陸對台灣武力威嚇，早就不是一天、二天的事了，大陸不太可能會對台灣動武，要打早就打過來了。張姓大陸配偶則說，美國人只會從中挑釁台灣和大陸關係， 從中獲利，大陸和台灣人血濃於水，不會攻打台灣。
美國眾議院議長波洛西昨天深夜搭乘專機到達台灣後，新華社授權發布大陸解放軍從8月4日中午12點至7日中午12點，在台灣島周邊進行重要軍事演訓行動的公告示意圖。
根據新華社公告的示意圖，解放軍將在台灣周邊六個地區同步進行軍演，並要求為了安全，在此期間有關船隻和飛行器不要進入上述海域和空域，形同封鎖台灣三天。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言