快訊

共軍對台周邊海域發射11枚東風導彈 總統府發聲了

8年前黑心油事件和解了 統一獲頂新1.7億元賠償金

共軍演習封鎖海空大亂 台灣「以德報怨」借空域給廈門航空

聽新聞
test
0:00 / 0:00

波洛西來台南機場整夜不寧 專業網友：會聽到就是緊急

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
波洛西來台，台南機場整夜都不平靜，還有汪有分享戰機起飛的影像。圖／臉書
波洛西來台，台南機場整夜都不平靜，還有汪有分享戰機起飛的影像。圖／臉書

美國眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi，或譯裴洛西）來訪，台灣上空整夜都不平靜，昨晚專機抵達松山機場之前，台南機場就有多架次的戰機起飛，聽到轟轟的聲音，網友紛紛上網表示「國軍辛苦了這麼晚還守著台灣」，但也有網友表示「以為對岸真的打過來了」。

除了波洛西昨天晚間10時43分轉機抵達松山機場之前，台南機場有一波的起降，網友也在網路上表示，昨天晚間整夜都有戰機起降，持續到今天早上都還有。

波洛西來訪，昨天晚間不少人守著新聞，關注動態，臉書「台南式」發文台南機場有多架戰機起飛，新竹、嘉義的多個空軍基地也都有動靜。

住在台南機場附近的網友表示紛紛表示「剛剛真的蠻大聲的」、「有耶....希望飛官執行任務平安順利」、「辛苦了，保家衛國的國軍弟兄姐妹們」、「真的辛苦國軍了 這麼晚了 守著台灣🥲」、「永康有聽到，很大聲」、「就住在台南機場附近的我表示：好大聲」。

「辛苦的不只飛官唷，還有負責保養戰鬥機的、負責航空管制的、負責托運戰機的這些都必須要待命！辛苦各位台南機場的弟兄們！」「剛剛10點初我在台南火車站附近有聽到轟轟轟的聲音很大聲，感覺很緊張啊！」「我以為對岸真的打過來了。」

PTT台南版也有許多網友討論「台南、澎湖、新竹都升空了」、「航空版應該是因為西南區域有共機」、「這兩天真的很多～辛苦國軍了」、「好奇結局會變怎樣？」

而戰機起飛到底是護航的任務，還是因應共機擾台，也有專業的網友分享「會聽到都是有開後燃器的... 當然"不正常"，都是緊急升空」。

波洛西來台，台南機場整夜都不平靜，還有汪有分享戰機起飛的影像。圖／PTT
波洛西來台，台南機場整夜都不平靜，還有汪有分享戰機起飛的影像。圖／PTT
波洛西來台，台南機場整夜都不平靜，還有汪有分享戰機起飛的影像。圖／臉書
波洛西來台，台南機場整夜都不平靜，還有汪有分享戰機起飛的影像。圖／臉書
波洛西來台，台南機場整夜都不平靜，還有汪有分享戰機起飛的影像。圖／PTT
波洛西來台，台南機場整夜都不平靜，還有汪有分享戰機起飛的影像。圖／PTT
波洛西來台，台南機場整夜都不平靜，還有汪有分享戰機起飛的影像。圖/PTT
波洛西來台，台南機場整夜都不平靜，還有汪有分享戰機起飛的影像。圖/PTT

波洛西

延伸閱讀

整理包／將引爆第四次台海危機？ 波洛西訪台原因、行程、重點一次看

今在台中沒公開行程 蔡其昌在立法院接待波洛西

波洛西到立法院 張安樂今又現身

反制波洛西 陸公布在台灣周邊展開軍事行動畫面

相關新聞

國防部證實共軍在北部外島周邊 進行遠程火箭等實彈射擊

國防部今(4)日表示，共軍今天下午於馬祖、烏坵、東引周邊地區，進行遠程火箭等實彈射擊。防區部隊加強監控及戒備。

共軍發言人：解放軍多型東風導彈全部命中台灣東部海域

解放軍今日中午開始已對台灣周遭發動大規模軍事演習，解放軍東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，4日下午，解放軍東部戰區火箭...

蔡總統：軍事威脅不退縮 喊話「軍演不必要、 開放對話」

美國眾議院議長波洛西率團旋風訪台，蔡英文總統昨天在總統府接見波洛西訪團時，表達台灣應對變局的基本態度，包括面對持續且刻意升高的軍事威脅，台灣不會退縮，但也強調我方致力維護台海和平穩定。波洛西一行已於昨天傍晚離台，前往南韓訪問。

陸實彈演習恐影響能源 經濟部：天然氣還有11天存量

關於國內能源供應是否會受近日中國大陸將於台灣周邊海空域進行實彈演習影響，經濟部表示，石油安全存量天數約146天，天然氣安...

軍演影響？ 桃機8月4日已有40航班取消

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）昨晚間抵台，中共解放軍隨即宣布從8月4日中午12時到8月7日中午12時，...

解放軍軍演恐影響全球航線 前機師分析：會引發公憤

美國眾議院議長波洛西專機昨晚抵台，中國大陸新華社授權發布中共解放軍8月4日12時至7日12時將在台灣島周邊進行重要軍事演...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。