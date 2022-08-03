波洛西來台南機場整夜不寧 專業網友：會聽到就是緊急

美國眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi，或譯裴洛西）來訪，台灣上空整夜都不平靜，昨晚專機抵達松山機場之前，台南機場就有多架次的戰機起飛，聽到轟轟的聲音，網友紛紛上網表示「國軍辛苦了這麼晚還守著台灣」，但也有網友表示「以為對岸真的打過來了」。

除了波洛西昨天晚間10時43分轉機抵達松山機場之前，台南機場有一波的起降，網友也在網路上表示，昨天晚間整夜都有戰機起降，持續到今天早上都還有。

波洛西來訪，昨天晚間不少人守著新聞，關注動態，臉書「台南式」發文台南機場有多架戰機起飛，新竹、嘉義的多個空軍基地也都有動靜。

住在台南機場附近的網友表示紛紛表示「剛剛真的蠻大聲的」、「有耶....希望飛官執行任務平安順利」、「辛苦了，保家衛國的國軍弟兄姐妹們」、「真的辛苦國軍了 這麼晚了 守著台灣🥲」、「永康有聽到，很大聲」、「就住在台南機場附近的我表示：好大聲」。

「辛苦的不只飛官唷，還有負責保養戰鬥機的、負責航空管制的、負責托運戰機的這些都必須要待命！辛苦各位台南機場的弟兄們！」「剛剛10點初我在台南火車站附近有聽到轟轟轟的聲音很大聲，感覺很緊張啊！」「我以為對岸真的打過來了。」

PTT台南版也有許多網友討論「台南、澎湖、新竹都升空了」、「航空版應該是因為西南區域有共機」、「這兩天真的很多～辛苦國軍了」、「好奇結局會變怎樣？」