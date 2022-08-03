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台灣若開戰要躲哪？一圖看哪裡可躲戰火 防空避難地圖曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
台海情勢緊張，不少人開始關心住家附近哪裡有防空洞。 記者張裕珍攝影／聯合報系資料照片
台海情勢緊張，不少人開始關心住家附近哪裡有防空洞。 記者張裕珍攝影／聯合報系資料照片

美國聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi，或譯裴洛西）的亞洲行程備受矚目，她已經於昨（2）日晚間10點43分左右搭乘專機抵達台灣松山機場。然而，對於台海情勢緊張，不少網友相當擔心戰火一觸即發，因此開始關心家裡附近有沒有適合避難的地方。對此，有神人根據內政部警政署提供的「防空疏散避難專區」製作成「防空疏散地圖」，避免任何緊急狀況的發生。

先前中國大陸軍方曾揚言，若波洛西訪問台灣，則必將採取強而有力的措施，如今她確定抵台，不少網友紛紛嚇喊「要準備去躲防空洞了嗎？」對此，日前有網友在PTT上以「防空疏散避難地圖初版上線」為題發文，原PO利用警政署提供的防空疏散避難專區內的資料，進一步合併與整理成為單一地圖，「有興趣的朋友可以依據地圖去走走看所在位置附近的地下室，避免緊急情況發生時才出現各種狀況」。

可以利用防空疏散避難地圖查詢住家附近的避難處。 圖擷自防空疏散避難地圖
可以利用防空疏散避難地圖查詢住家附近的避難處。 圖擷自防空疏散避難地圖
原PO表示透過瀏覽器開啟後會跳出提示，如果願意授權使用設備的位置，網頁會自動定位到行動裝置提供的地理點位，同時地圖上會以藍色圓點標記所在位置，同時展開所在縣市的防空疏散避難點。此外，原PO提到若單一區域地點數量較多時，會自動收合成帶有數量的圓形圖示，點選後即可進一步展開這些點位資料。

原PO坦言目前地圖的資料還不完整，因為受限於TGOS服務，每天只能處理1萬筆資料，大概要一週後才能把大部分的資料跑完。另外，因為原始資料並沒有經過標準化，所以不容易確認有無遺漏的情況，使用時需要特別注意。在貼文的最後，原PO也感性寫道「大部分人不會希望發生戰爭，但台灣是國際認定具有高度發生戰爭可能的地方，平時應該要有些準備與演練，期待相關單位可以更加重視」。

波洛西

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