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共軍包圍台灣軍演 軍方：試圖測試我反封鎖戰術

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
共軍東部戰區在台灣周邊畫設六個軍演區域，呈現包圍之勢。圖/取自新華社網頁
共軍東部戰區在台灣周邊畫設六個軍演區域，呈現包圍之勢。圖/取自新華社網頁

共軍東部戰區在台灣周邊畫設6個軍演區域，呈現包圍之勢。軍方人士今天認為，共軍可能藉此剌探我方如何反封鎖，甚至測試美方會否再以航空母艦介入台海局勢。

軍方指出，中共發布軍演的區域，面對海軍蘇澳168、基隆131艦隊、空軍新竹2聯隊，西南區域的台南、屏南、屏北左營、高雄港，東部志航基地、花蓮佳山基地，都首當其衝。

軍方指出，國軍的封鎖、反封鎖戰術，一直是「不能說的秘密」，三軍很少在漢光演習中驗證，因為漢光演習的科目都是在動員完成後的作戰演練，但封鎖、反封鎖作戰，則是在經常戰備準備轉換應急作戰期間發生。

軍方認為，按共軍一般興戰的節奏，即文攻、武嚇～經濟制裁（外交封鎖）～劃定軍演區（封鎖、反封鎖）～動員軍演～由演轉戰。我方接下來須觀察共軍動員多少部隊參演、演習部隊確實的位置。

有軍方人士認為，中共軍演區劃設包圍台灣本島，可能剌探我方如何反封鎖，甚至測試美方會否再以航空母艦介入台海局勢。

漢光演習 台海 航空母艦

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