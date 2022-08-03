聽新聞
test
0:00 / 0:00
波洛西訪台日 共軍21架快慢軍機闖我西南防空識別區
空軍司令部今日凌晨公布我西南空域空情動態，昨（2）日計有21架次各式快慢共機進入我西南防空識別區，空軍派遣空中巡邏兵力應對外，同時實施廣播驅離、防空飛彈追監。
美國眾議院議長波洛西昨晚抵台訪問，台灣周邊空域情勢迅然升高，據了解，多批共機昨在台灣海峽中線活動，我空軍戰機至午夜至少仍有3批在空中應對共機。國軍海空軍各部隊高勤官鎮夜警醒，監控局勢。
空軍司令部今日凌晨發的情報資訊指出，2日計有8架次殲-11戰機、10架次殲-16戰機、空警-500預警機、運-9通信對抗機、運-8電偵機各1架次，合計21架次共機進入我西南防空識別區，空軍派遣空中巡邏兵力應對外，同時實施廣播驅離、防空飛彈追監。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言