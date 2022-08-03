波洛西訪台日 共軍21架快慢軍機闖我西南防空識別區

空軍司令部今日凌晨公布我西南空域空情動態，昨（2）日計有21架次各式快慢共機進入我西南防空識別區，空軍派遣空中巡邏兵力應對外，同時實施廣播驅離、防空飛彈追監。

美國眾議院議長波洛西昨晚抵台訪問，台灣周邊空域情勢迅然升高，據了解，多批共機昨在台灣海峽中線活動，我空軍戰機至午夜至少仍有3批在空中應對共機。國軍海空軍各部隊高勤官鎮夜警醒，監控局勢。