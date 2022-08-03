波洛西飛抵台灣 台中上空飛越二架戰機

美國眾議院議長波洛西亞洲行，今晚專機降落松山機場，昨晚11點多，有台中人看到台中市上空飛過二架戰機。

住在台中市南屯區的民眾說，昨天晚上11點多，突然聽到戰機的聲音，抬頭看發現二架戰機飛過 ，許多附近民眾也有聽到戰機聲音，大家猜想，應該是今晚美國眾議院議長專機降落松山機場 ，對岸戰機頻繁飛行，我國戰機也升空警戒的原因， 晚上戰機起飛並不尋常，民眾說有點緊張。