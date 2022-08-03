快訊

共軍對台周邊海域發射11枚東風導彈 總統府發聲了

8年前黑心油事件和解了 統一獲頂新1.7億元賠償金

共軍演習封鎖海空大亂 台灣「以德報怨」借空域給廈門航空

聽新聞
test
0:00 / 0:00

共軍封鎖台灣軍演 國防部：加強戒備 將適時適切應對

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部表示，嚴密掌握監控共軍軍演、加強戒備，將適時適切應對。圖／取自中華民國陸軍臉書粉專
國防部表示，嚴密掌握監控共軍軍演、加強戒備，將適時適切應對。圖／取自中華民國陸軍臉書粉專

國防部今天凌晨表示，中共2日公布，將於8月4日至7日間於台灣周邊海空域進行實彈演習，凸顯其以武力解決分歧、破壞區域和平穩定的心態。國防部已嚴密掌握監控、加強戒備，將適時適切應對，國軍必定堅守崗位、守護國家安全，請國人安心，並同心支持國軍。

美國眾議院議長波洛西今晚抵台訪問，共軍隨即發布將在台灣本島周邊六處海空域實施軍演與實彈操演，學者專家今天認為，依共軍發布六處演習座標顯示，明顯是一項封鎖演練。

國防部發出新聞稿表示，中共此次宣布以台灣本島周邊海空域為實彈射擊區，有威脅我重要港口與都會區域企圖，片面破壞區域和平與穩定，此舉無助於中國的國際形象，亦傷害兩岸人民情感，國防部表達嚴正譴責。

國防部表示，中共相關「武嚇」舉動，明顯以威懾國人心理為目標。國軍除運用聯合情監偵手段，充分掌握臺海周邊海、空域動態；並以「料敵從寬、禦敵從嚴」的態度，縝密整備各項戰備計畫，「有決心、有能力、有信心」確保國家安全，請國人安心，並同心支持國軍。

國防部 國軍 中共

延伸閱讀

波洛西下榻君悅酒店 統獨兩派人馬凌晨散去

波洛西來台時間軸／波洛西抵台發聲明：兌現美國支持民主台灣的承諾（不斷更新）

歡迎波洛西訪台 民進黨：台灣是美國重要夥伴之一

波洛西抵台 AIT：將與台領袖討論美台關係

相關新聞

國防部證實共軍在北部外島周邊 進行遠程火箭等實彈射擊

國防部今(4)日表示，共軍今天下午於馬祖、烏坵、東引周邊地區，進行遠程火箭等實彈射擊。防區部隊加強監控及戒備。

共軍發言人：解放軍多型東風導彈全部命中台灣東部海域

解放軍今日中午開始已對台灣周遭發動大規模軍事演習，解放軍東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，4日下午，解放軍東部戰區火箭...

蔡總統：軍事威脅不退縮 喊話「軍演不必要、 開放對話」

美國眾議院議長波洛西率團旋風訪台，蔡英文總統昨天在總統府接見波洛西訪團時，表達台灣應對變局的基本態度，包括面對持續且刻意升高的軍事威脅，台灣不會退縮，但也強調我方致力維護台海和平穩定。波洛西一行已於昨天傍晚離台，前往南韓訪問。

陸實彈演習恐影響能源 經濟部：天然氣還有11天存量

關於國內能源供應是否會受近日中國大陸將於台灣周邊海空域進行實彈演習影響，經濟部表示，石油安全存量天數約146天，天然氣安...

軍演影響？ 桃機8月4日已有40航班取消

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）昨晚間抵台，中共解放軍隨即宣布從8月4日中午12時到8月7日中午12時，...

解放軍軍演恐影響全球航線 前機師分析：會引發公憤

美國眾議院議長波洛西專機昨晚抵台，中國大陸新華社授權發布中共解放軍8月4日12時至7日12時將在台灣島周邊進行重要軍事演...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。