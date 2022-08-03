共軍封鎖台灣軍演 國防部：加強戒備 將適時適切應對

國防部今天凌晨表示，中共2日公布，將於8月4日至7日間於台灣周邊海空域進行實彈演習，凸顯其以武力解決分歧、破壞區域和平穩定的心態。國防部已嚴密掌握監控、加強戒備，將適時適切應對，國軍必定堅守崗位、守護國家安全，請國人安心，並同心支持國軍。

美國眾議院議長波洛西今晚抵台訪問，共軍隨即發布將在台灣本島周邊六處海空域實施軍演與實彈操演，學者專家今天認為，依共軍發布六處演習座標顯示，明顯是一項封鎖演練。

國防部發出新聞稿表示，中共此次宣布以台灣本島周邊海空域為實彈射擊區，有威脅我重要港口與都會區域企圖，片面破壞區域和平與穩定，此舉無助於中國的國際形象，亦傷害兩岸人民情感，國防部表達嚴正譴責。

國防部表示，中共相關「武嚇」舉動，明顯以威懾國人心理為目標。國軍除運用聯合情監偵手段，充分掌握臺海周邊海、空域動態；並以「料敵從寬、禦敵從嚴」的態度，縝密整備各項戰備計畫，「有決心、有能力、有信心」確保國家安全，請國人安心，並同心支持國軍。