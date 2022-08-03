共軍蘇-35戰機正穿越台灣海峽？國防部：假訊息

中國大陸今晚網傳「蘇-35戰機正在穿越台灣海峽」，國防部今（2）日表示，傳聞並非事實。國防部發言人孫立方則表示，確有共機在台灣海峽中線活動的情況，但沒有共軍蘇-35戰機穿越台灣海峽的狀況，「這是假訊息」。

中共新華社今晚發布，中共解放軍將在我國周邊包括北部、西南、東南等五個包圍住台灣本島的海空域，實施軍事演訓，並進行實彈射擊。在美國眾議院議長波洛西專機今晚自宜花外海轉進我國陸岸時，大陸突網傳共軍蘇-35戰機正在穿越台灣海峽的訊息。

對此，國防部指出，國軍運用聯合情監偵手段，可充分掌握台海周邊海、空域動態；有關中共蘇-35型機穿越台灣海峽傳聞並非事實。孫立方受訪時也表示，沒有共軍蘇卅五戰機穿越台灣海峽的狀況，「這是假訊息」，但確有共機在台灣海峽中線活動的情況。

國防部表示，國軍以「料敵從寬、禦敵從嚴」的態度，縝密整備各項計畫，按突發狀況處置規定，依敵情威脅，派遣適切兵力應處，「有決心、有能力、有信心」確保國家安全。