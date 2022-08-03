快訊

共軍對台周邊海域發射11枚東風導彈 總統府發聲了

8年前黑心油事件和解了 統一獲頂新1.7億元賠償金

共軍演習封鎖海空大亂 台灣「以德報怨」借空域給廈門航空

聽新聞
test
0:00 / 0:00

解放軍宣布軍演「封台」 民航局：會指引班機避開演習區

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
美國眾議院議長波洛西2日深夜順利飛抵抵達台灣，引發中國方面強烈不滿，宣布在台灣周邊進行軍演。（圖/翻攝自外交部直播）
美國眾議院議長波洛西2日深夜順利飛抵抵達台灣，引發中國方面強烈不滿，宣布在台灣周邊進行軍演。（圖/翻攝自外交部直播）

美國聯邦眾議院議長波洛西今日晚間順利抵達台灣，引發中國大陸不滿連連恫嚇，新華社今日晚間公告，中國人民解放軍將於8月4日12時至7日12時，在台灣周邊6處海域和空域進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊，提醒期間有關船隻、飛行器避免進入上述海域、空域。

針對中共解放軍將在台灣周邊進行重要軍事演訓行動，要有關船隻和飛行器不要進入演訓海域和空域，形同封鎖台灣。交通部官員說，需進一步了解其軍演內容及發布的航行通告才能確定；民航局說，目前還沒收到相關資料，標準作業程序是會由航管會指引民航機避開相關演習區域（Danger Zone），會持續關注相關資訊。

波洛西今日搭乘專機於晚間10時43分搭機飛抵松山機場，隨即在車隊護送下前往預計下榻的台北市君悅酒店。波洛西明日行程滿檔，將陸續拜訪立法院、總統府，也會舉行記者會，下午則前往國家人權博物館拜訪，預計在明日下午5點離台。

波洛西 國家人權博物館 解放軍

延伸閱讀

波洛西來了！陳其邁深夜發文：真友誼真進展

波洛西抵達君悅 粉絲堵住酒店門口為一睹風采

波洛西抵台 柯建銘：對世界民主國家意義重大

波洛西離開松山機場 現場數十名民眾高喊Welcome！

相關新聞

國防部證實共軍在北部外島周邊 進行遠程火箭等實彈射擊

國防部今(4)日表示，共軍今天下午於馬祖、烏坵、東引周邊地區，進行遠程火箭等實彈射擊。防區部隊加強監控及戒備。

共軍發言人：解放軍多型東風導彈全部命中台灣東部海域

解放軍今日中午開始已對台灣周遭發動大規模軍事演習，解放軍東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，4日下午，解放軍東部戰區火箭...

蔡總統：軍事威脅不退縮 喊話「軍演不必要、 開放對話」

美國眾議院議長波洛西率團旋風訪台，蔡英文總統昨天在總統府接見波洛西訪團時，表達台灣應對變局的基本態度，包括面對持續且刻意升高的軍事威脅，台灣不會退縮，但也強調我方致力維護台海和平穩定。波洛西一行已於昨天傍晚離台，前往南韓訪問。

陸實彈演習恐影響能源 經濟部：天然氣還有11天存量

關於國內能源供應是否會受近日中國大陸將於台灣周邊海空域進行實彈演習影響，經濟部表示，石油安全存量天數約146天，天然氣安...

軍演影響？ 桃機8月4日已有40航班取消

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）昨晚間抵台，中共解放軍隨即宣布從8月4日中午12時到8月7日中午12時，...

解放軍軍演恐影響全球航線 前機師分析：會引發公憤

美國眾議院議長波洛西專機昨晚抵台，中國大陸新華社授權發布中共解放軍8月4日12時至7日12時將在台灣島周邊進行重要軍事演...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。