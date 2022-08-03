解放軍宣布軍演「封台」 民航局：會指引班機避開演習區

美國聯邦眾議院議長波洛西今日晚間順利抵達台灣，引發中國大陸不滿連連恫嚇，新華社今日晚間公告，中國人民解放軍將於8月4日12時至7日12時，在台灣周邊6處海域和空域進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊，提醒期間有關船隻、飛行器避免進入上述海域、空域。

針對中共解放軍將在台灣周邊進行重要軍事演訓行動，要有關船隻和飛行器不要進入演訓海域和空域，形同封鎖台灣。交通部官員說，需進一步了解其軍演內容及發布的航行通告才能確定；民航局說，目前還沒收到相關資料，標準作業程序是會由航管會指引民航機避開相關演習區域（Danger Zone），會持續關注相關資訊。

波洛西今日搭乘專機於晚間10時43分搭機飛抵松山機場，隨即在車隊護送下前往預計下榻的台北市君悅酒店。波洛西明日行程滿檔，將陸續拜訪立法院、總統府，也會舉行記者會，下午則前往國家人權博物館拜訪，預計在明日下午5點離台。