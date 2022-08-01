【重磅快評】對岸名嘴狂言不可怕 國軍真正危機在這裡

美國眾議院議長波洛西訪問亞洲，行程中是否將包括台灣，引發太平洋兩岸的緊張，各方說法繪聲繪影，儼然衝突已經一觸即發。

然而仔細分辨，大陸媒體揭露的東南沿海解放軍軍演，範圍其實都很小，幾乎可完全確定，只是一般的例行性操演；另一個被媒體點名進行操演的陸軍80集團軍，隸屬北部戰區，位置在山東濰坊，距離台海相當遙遠；更重要的是，當下正是中共「八一」建軍節，原本依慣例就要吹打一陣，因此出現大量各部隊「宣示能戰」的政戰文宣，完全不令人意外。

至於近日新聞中出現的具體報復策略，例如解放軍應該伴飛美方專機，甚至穿越台灣領空之類說法，少數具名者是環球時報的前總編胡錫進。以環球時報與胡錫進的定位，要把其言論解讀為官方立場，大概就等於把台灣親綠媒體政論節目上的名嘴發言，當成是蔡政府的決策。

當然，近年來隨著中共崛起引發美國忌憚，雙方累積的敵對，的確是愈來愈高，長遠來看的確已經把西太平洋變成了潛在火藥庫，可能造成危險。此時真正危險的，往往是非預期性的突發事故，意外造成引信效果。華府與北京之間，必然已經對波洛西事件有了相當磋商，對彼此反應有一定了解，各自對局面演變也有相當預判，爆發立即而直接危險的機率，反而相對低。

兩大霸權角力，台灣夾在中間，只能自求多福。除了避免過激行動出頭惹事，重要的是充實自身的硬實力。然而近日的不少消息，却顯示在軍備方面，我方都已經亮起黃燈甚至紅燈的風險。

其一是今天聯合報獨家披露，國軍P-3反潛機的機隊妥善率不佳，尤其中共軍機闖入我防空識別區頻仍，P-3往往被轉用於跟監伴飛，導致原本的海上反潛巡邏任務，以及相關任務所需的訓練，往往都無法落實。報導更警告，以目前機務情況，到2025年之後，全數12架的P-3機隊，可能每天只剩1架可用。

P-3的窘境被爆料，其實僅算問題的冰山一角，近年由於大量因應共機越線，空軍的操作時數都大幅上升，不只戰鬥機部隊疲於奔命，甚至包括P-3與C-130運輸機，時數累積速度也遠高於預期，導致機隊老化問題，來臨速度也比當初估計早得多。人員方面同樣苦於疲憊不堪，更糟的是戰備任務優先，影響新進人員的正常訓練流程，往往無法依據原本進度完成各項戰技訓練，使得整體素質呈現下降。

上月發生的陸軍戰車砲夾死士兵事件，同樣也顯示部隊不堪負荷：該單位把服役四個月的軍事訓練役，派上戰車操作機械，當事人對相關安全守則不熟悉，慘遭意外。若追究直接責任，單位幹部讓軍訓役人員上車，執行超過他們能力與資格的勤務，當然是嚴重違紀，應該被嚴厲懲處。

然而進一步說，幹部不是傻瓜，為何會干犯紀律，讓不合格的人員執行勤務？原因是不是因為，部隊仍然缺乏足夠的人力，對於隨時必須投入戰鬥（以本案而言，該單位馬上要參加聯勇操演，其實就等於即將上戰場）的常備單位，國防部以九成編現比自滿，是否削足適履？更何況在總平均九成之下，野戰單位往往只有八成，再扣除受訓、公差、長假、以及新冠肺炎確診等人員，很可能只有七成。

第一線合格人力已經缺乏，偏偏國防部的政策，又堅持把短期入伍的軍訓役人員，大量派到部隊。眼見可用之兵嚴重不足，手頭又有一大堆「實習生」，面對大批待完成的工作，最後自然是鋌而走險，讓實習生去幹熟手官兵負責的任務。如此一時或許沒事，夜路走多，終究是要遇鬼。

面對近年兩岸軍事失衡的壓力，近年蔡政府大編軍購特別預算，雖然有助減緩國軍錢不夠（只是相對改善，並沒有真正解決），但對於部隊負荷愈來愈重，導致訓練與戰力受影響，問題却罕見高層的關注，更遑論著手解決。「一摘使瓜好，再摘使瓜稀，三摘猶自可，摘絕抱蔓歸」，近年軍中意外事件頻率明顯上升，正是危機的前兆。