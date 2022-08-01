缺人缺裝樹太高 台中海岸屢遭偷渡海巡擬恢復步巡

台中地區海岸連續遭到大陸人民以小型橡皮艇偷渡成功，審計部運用「地理資訊系統QGIS」分析犯罪熱點分布情形，發現我國偷渡及違規案件確集中在台灣中部沿海岸際，而海巡中部分署有5處守望哨視野遭遮蔽，並有6處守望哨未能配置探照燈輔助偵蒐裝備，加上偵蒐裝備配賦不足，因此影響海面目標監控效能，增加勤務罅隙風險。

對此，海巡署則表示，將持續要求各地區分署積極協調各主管機關協助防風林修剪事宜，並採取機動兵力部署、運用巡防艇雷達彌補、實施重點區域徒步巡邏等勤務強化作為；已積極爭取預算籌補相關裝備，並將依轄區特性及裝備替代屬性，修訂偵蒐裝備配賦基準表，以利海巡任務遂行及提升裝備使用效益。

海巡署統計，近年海岸因建物造成地形地貌改變，全台雷達盲區由106年的167處增加至109年的187處，伴隨雷達盲區增加，海巡現有守望及巡邏人力對於彌補雷達盲區更形重要，海巡署統計，110年底海巡署全國各岸巡隊所屬206處安檢所、轄屬234處守望哨及31處機動巡邏站現職人數分別為3850人及971人，與編制員額4416人及1118人相較，缺額達566人及147人，再加上部分守望哨受林木或建物遮蔽長年未能改善，守望勤務及機動巡邏站偵蒐裝備配賦普遍不足等問題，都嚴重影響守望哨監控雷達盲區及機動巡邏站偵蒐岸際的效能。

審計部發現，海巡署統計全國沿海234處守望哨，有23處守望哨視野受林木或建物遮蔽，除其中14處守望哨海巡單位定期聯繫林務局協助修剪外，其餘9處因防風林未獲允許修剪或遮蔽物為建物等情由，致未能全面監控雷達盲區。

審計部進一步表示，據海巡署偵蒐裝備配賦基準表規定，守望勤務每1守望哨配置1台探照燈；機動巡邏站每站配置1台手持式熱顯像儀。據該署統計截至111年2月底止，各海巡機關各式偵蒐裝備現有數5683台，其中望遠鏡、夜視鏡、探照燈及手持式熱顯像儀等4項觀測器材，僅望遠鏡編裝率達配賦標準，其餘夜視鏡等3項裝備編裝率未及6成。

審計部說，按海巡守望及巡邏勤務受限於肉眼觀測距離、夜晚海上能見度、天候條件等而有所侷限，海巡人員須藉由偵蒐裝備輔助值勤，探照燈及手持式熱顯像儀的觀測距離長達1公里，均能有效協助守望及巡邏勤務的監控效能，但截至111年4月11日止，尚未配置探照燈的守望哨計有186處，占234處的79.49％，編裝率僅20.51％，探照燈配賦嚴重不足；另手持式熱顯像儀編裝率未達配賦標準的巡邏站計12處，占3成8，其中甚至3處巡邏站無手持式熱顯像儀可供海巡人員執勤使用。顯示偵蒐裝備配賦普遍不足，尚待積極籌補。

審計部統計，依海巡署提供108至110年各類海巡藉由雷情系統及勤務巡邏查緝的違規案件計2197筆，經審計部運用地理資訊系統QGIS分析犯罪熱點分布情形，發現違規案件集中在台灣中部沿海岸際，如110年度台中沿海於4月30日及8月9日相繼發生2起偷渡案。經分析台灣中部守望哨現況及偵蒐裝備配賦情形，核有守望哨視野遭遮蔽以中部分署5處最多，台中沿海7處守望哨核有6處未能配置探照燈輔助偵蒐裝備，顯示該分署守望哨視野遭遇遮蔽情勢嚴峻，加以偵蒐裝備配賦不足，恐影響海面目標監控效能，增加勤務罅隙風險。