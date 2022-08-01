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海巡留不住雷操手 一年菜鳥就上陣執勤遭質疑

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
海巡雷達操作手。記者洪哲政/攝影
海巡雷達操作手。記者洪哲政/攝影

審計部表示，海巡雷達操作手離退頻繁，雷達操作手從開始執勤到完全熟悉沿海地理環境及港口船隻動態，需5年養成時間，但海巡署現役433名雷達操作員的雷達操作資歷未及5年者達228人，占總人數52.66％，其中有51人資歷未及1年即開始肩負海防第一線雷達監偵的重任，恐影響岸際雷達偵蒐效能。

海巡署為遂行查緝走私、防止非法入出國、安全檢查等海岸巡防工作，設置雷達、守望、岸際巡邏等三層架構監偵網。

海巡署統計截至111年3月底止，經於港口設置206處安檢所執行漁港、商港安全檢查；於台灣本島及各外離島共計配置78座岸際雷達監控岸際至12浬的海域船舶動態；於沿海設置234處守望哨，協助監視187處雷達盲區，及部署31處機動巡邏站，以機動兵力彌補守望死角與進行監控。

審計部表示，海巡署為強化海域、岸際之偵蒐及監控能量，於台灣本島及各外離島共計配置78座岸際雷達，採24小時全天候監控岸際至12浬的海域船舶動態。雷達操作員的專業職能對雷情系統上目標光點大小、強弱的判斷，攸關雷達監偵效能，若專業能力或經驗不足，誤將從事不法行為的目標物混入作業漁區所顯示的光點，判認為漁船或浪尖，致未發現目標，後續守望哨及巡邏無法配合發動岸際偵搜行為，將無法有效防止走私或其他不法犯罪的發生。

據海巡署統計截至111年3月22日止，全國各巡防區共計配置433名雷達操作員，其中108至110年度進用者計61人，但同期間離退人數達77人，顯示雷達操作員離退頻繁，恐影響雷達專業能力的累積。

又據海巡署說明，雷達操作員從開始執勤到完全熟悉沿海地理環境及港口船隻動態，需5年養成時間，但查現職433名雷達操作員的雷達操作資歷未及5年者達228人，占總人數52.66％，其中有51人資歷未及1年即開始肩負海防第一線雷達監偵的重任，恐影響岸際雷達偵蒐效能。

海巡署 走私 海地

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