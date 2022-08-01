海上風大難克服 海巡配備艦艇無人機遭停用

海巡署耗資8986萬元採購旋翼型無人機，配備於岸際、艦艇等單位，在執行南沙「碧海專案」及南方海域巡護時自艦艇升空實施空偵。但審計部發現，海巡署事前未詳實評估海上風力影響，後續協請廠商加裝的輔助裝置未能通過民航局型式檢驗，配備海巡艦的無人機因此遭停用，設備長期閒置。

審計部指出，海巡署為提升海域治安維護能量，辦理旋翼型無人飛行載具計畫，但事前未詳實評估海上風力影響，後續協請廠商加裝的輔助裝置未能通過民航局型式檢驗而停用，肇致相關設備長期閒置，未能達成計畫目標。審計部表示，另海巡署部分操作人員實務經驗不足，且專業操作證通過率尚待加強；且又未落實救生器材投擲及夜間飛行影像傳輸訓練，亟待研謀改善。

審計部表示，海巡署為因應組織再造及募兵制推動，基層執勤人力大幅減少，海巡任務日趨多元複雜等情況，為維護海域及海岸安全，亟須以科技輔助勤務執行，經評估無人飛行載具（Unmanned Aerial Vehicle, UAV）具有機動、迅速的特性，可強化空中偵搜能量，建立海域及海岸立體偵巡網，發揮早期預警功能，達成科技輔勤，提升海域治安維護能量，因此提報「旋翼型無人飛行載具籌建計畫」，經行政院於106年8月28日核定修正為「旋翼型無人飛行載具試辦計畫」，採購20架旋翼型UAV、相關酬載、導控及通訊傳輸等設施，107至108年度累計編列預算9000萬元，累計實現數8986萬餘元。

審計部表示，依海巡署106年9月8日召開「旋翼型無人飛行載具試辦計畫需求研討會議」決議，107年配置於北部分署及艦隊分署南部地區機動海巡隊各4架、108年配置於中部及南部分署各4架、東部分署及艦隊分署北部地區機動海巡隊各2架。後續為能展現最大效益，優先於東部地區成立無人機區隊的編制規劃，並經該署於108年1月7日依勤務需求調整UAV 配置地點，將艦隊分署北部地區機動海巡隊2架UAV，移至東部分署運用。

審計部表示，經查海巡署及所屬北部、中部、南部、東部及艦隊分署辦理轄管的UAV訓練規劃、執勤運用等情形，發現海巡署辦理UAV試辦計畫，事前未詳實評估海上風力環境對 UAV操作影響，後續協請廠商加裝的輔助裝置未能通過民航局型式檢驗而停用，導致配置於艦隊分署台南艦及高雄艦的4架UAV飛行天數及執行專案勤務次數寥少，相關設備長期閒置，未能達成執行碧海專案及南方海域巡護的計畫目標。