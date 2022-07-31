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花大錢、人力封存空軍救難直升機待援贈？ 國防部放棄

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
空軍嘉義基地救護隊13架S-70C藍海鷗，除役封存，編號7009直升機，去年立委邱志偉爭取運送到岡山航空教育展示館典藏陳展，成為航教館「最年輕」的直升機。圖／取自航空教育館
空軍嘉義基地救護隊13架S-70C藍海鷗，除役封存，編號7009直升機，去年立委邱志偉爭取運送到岡山航空教育展示館典藏陳展，成為航教館「最年輕」的直升機。圖／取自航空教育館

審計部表示，空軍為讓除役的救難直升機可供「援贈」，耗費大量人力與經費進行封存，維保成本高。國防部則回應，沒有邦交國使用這型救難直升機，外交部也沒有援贈計畫，將要求空軍確實報廢。

審計部表示，陸軍司令部於汰除裝備報廢後，經鑑定可拆零及轉運用者，會按其性質、效能、用途及使用年限，研究及評估其利用價值，依國軍廢舊及不適用物資處理作業規定所訂處理方式，例如調節、拼修、拆零利用及贈與等，檢討後續運用及處置規劃，以使物盡其用。

審計部說，經查空軍辦理汰除裝備報廢後續處置情形，空軍司令部前依國防部指示將107、108年間汰除的救難直升機維持妥善狀態保存，待援贈其他國家，經責由飛行基地修護單位維護並執行該型機妥善封存作業，投入手工具、耗材共計551萬餘元及人力工時共計1400員、2218小時，於完成封存後，每年尚須動用人力730員、1460小時實施巡檢及耗資12萬元執行修補，另須承擔封存薄膜破損面積過大，重新封存的風險，以維持汰除機妥善封存狀態。

但審計部表示，但該型機至今並未達成援贈規劃，不僅影響飛行基地現役機停放空間及停機站位調動裕度，也增加汰除機的維保成本，所存窒礙雖經基地修護單位反映仍未獲解決，仍須持續投入後勤資源，維管無法實質支援戰演訓任務的汰除裝備，未能有效運用有限的後勤資源。

國防部則回應表示，經函有關單位，我國邦交國均未使用該型汰除機，且亦未獲外交部告知友邦請援該型機需求，後續將督促空軍依國軍廢舊及不適用物資處理作業規定辦理該型機後續處置作業。

空軍所指封存的救難直升機，為海鷗救護隊接裝陸軍UH-60M黑鷹直升機後，汰除13架的S-70C救難直升機，部分捐贈教學陳展之用，部分仍封存。

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