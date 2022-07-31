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海巡對陸強硬執法「碰碰船」曇花一現？百噸艇改小碰墊

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
「鴻運計劃」海軍玉山艦兩棲登陸艦配備的新型LCM-1162登陸工作船，日前出海驗收，在安裝15噸重的荷重壓艙塊下，航速超過21節，是舊款LCM至少「兩倍以上」，外界預判將驗將收通過。圖／讀者提供
「鴻運計劃」海軍玉山艦兩棲登陸艦配備的新型LCM-1162登陸工作船，日前出海驗收，在安裝15噸重的荷重壓艙塊下，航速超過21節，是舊款LCM至少「兩倍以上」，外界預判將驗將收通過。圖／讀者提供

為因應與大陸鐵殼船的衝突碰撞，海巡署新成軍的100噸型（實際排水量為300噸）巡防艇，原已在舷側加裝大型碰墊，陸續成軍服役，部署澎湖水域轄區。但新近在高雄實施海測最新式同型巡防艇，被發現已改回原小型碰墊，原政策是否遭到擱置？海巡官員表示，仍在測試，尚未定案。

多款軍警用艦艇近期在高雄外密集實施海測，如「鴻運計劃」海軍玉山艦兩棲登陸艦配備的新型LCM-1162登陸工作船，日前出海驗收，在安裝15噸重的荷重壓艙塊下，航速超過21節，是舊款LCM至少「兩倍以上」，外界預判將驗將收通過。

此外，外界還目擊到海巡300噸級的PP-10089巡防艇海測後進港，舷側碰墊已改回一般100噸採用的小型碰墊，海巡曾宣示將採用對應大陸鐵殼船的大型碰墊似不復存在，不排除與陸船強硬碰撞的執法政策似有改變？

但海巡官員表示，大型碰墊目前還在測試中，尚未定案，後續船艇先以原型出廠。

知情人士推測，配備大型碰墊的百噸艇應配置在澎湖等與陸船高強度對應的轄區，新出廠的PP-10089巡防艇配屬單位轄區並不在外島，因此未曾配備。

海巡署新成軍的100噸型（實際排水量為300噸）巡防艇，原已在舷側加裝大型碰墊，陸續成軍服役，部署澎湖水域轄區。圖／海巡署提供
海巡署新成軍的100噸型（實際排水量為300噸）巡防艇，原已在舷側加裝大型碰墊，陸續成軍服役，部署澎湖水域轄區。圖／海巡署提供
海巡300噸級的PP-10089巡防艇海測後進港，舷側碰墊已改回一般100噸採用的小型碰墊。圖／讀者提供
海巡300噸級的PP-10089巡防艇海測後進港，舷側碰墊已改回一般100噸採用的小型碰墊。圖／讀者提供

海巡署 澎湖

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