漢光實兵美軍觀摩團曝光 計畫明日舉行檢討會

國軍漢光38號演習實兵操演中，有多組美軍人員組成漢光演習觀摩團，在美國在台協會台北辦事處（AIT／T）聯絡事務組安排下，配合軍方派遣車輛，前往全國各操演場地實施考察，部分行蹤曝光。台美軍方計畫明天舉行檢討會。

據了解，今年美軍的漢光觀摩團由美軍太平洋司令部派遣，分具陸、海、空、特戰專長，在國防部翻譯官配合下，分別前往操演場地觀摩我軍陣地布置與操演實況，他們的行蹤分別在新北八里的戰壕陣地、苗栗通宵的後備戰力示範、屏東加祿堂的聯興兩棲登陸操演中曝光。

美軍人員由我方安排大型休旅車接送，人員均按我防疫規定配戴口罩，每個操演現場現出的美軍，都是相對應領域的專長人員。漢光演習實兵結束後，8月1日周一將實施檢討會，由我方高階將領聽取美方觀摩人員建議。