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漢光實兵美軍觀摩團曝光 計畫明日舉行檢討會

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
日前在某漢光實兵操演場地觀摩國軍實兵操演的美軍漢光觀摩團人員。圖／讀者提供
日前在某漢光實兵操演場地觀摩國軍實兵操演的美軍漢光觀摩團人員。圖／讀者提供

國軍漢光38號演習實兵操演中，有多組美軍人員組成漢光演習觀摩團，在美國在台協會台北辦事處（AIT／T）聯絡事務組安排下，配合軍方派遣車輛，前往全國各操演場地實施考察，部分行蹤曝光。台美軍方計畫明天舉行檢討會。

據了解，今年美軍的漢光觀摩團由美軍太平洋司令部派遣，分具陸、海、空、特戰專長，在國防部翻譯官配合下，分別前往操演場地觀摩我軍陣地布置與操演實況，他們的行蹤分別在新北八里的戰壕陣地、苗栗通宵的後備戰力示範、屏東加祿堂的聯興兩棲登陸操演中曝光。

軍人員由我方安排大型休旅車接送，人員均按我防疫規定配戴口罩，每個操演現場現出的美軍，都是相對應領域的專長人員。漢光演習實兵結束後，8月1日周一將實施檢討會，由我方高階將領聽取美方觀摩人員建議。

漢光演習 美軍 軍人

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