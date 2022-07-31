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原廠示警卻照接陸製贋品給錢？審計部揭中科院採購有弊

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
中科院研發的天弓三型防空飛彈模型。記者洪哲政／攝影
中科院研發的天弓三型防空飛彈模型。記者洪哲政／攝影

政府編列高額特別預算提供中科院生產飛彈，但審計部示警指出，經檢察機關偵辦，發現中科院曾在採購飛彈零組件時，承商繳交大陸製贗品，縱有原廠明確警告組件恐有偽變造情形，但中科院卻照樣驗收通過，支付鉅額價款予不良廠商，影響交裝。對此，國防部表示，將每季定期及不定期赴中科院專案查察。

審計部日前發布110年決算報告，內容披露，政府為加速提升海空防戰力及聯合作戰效能，其中近2300億元委託中科院承製多項國產武器裝備。但審計部發現，經查中科院去（110）辦理與產製飛彈相關的美軍軍規電子料件採購案，經檢察機關偵辦發現，廠商人員於履約過程，透過低價向大陸地區公司或人士購買大陸製料件，從大陸或香港地區運輸來台，再提供變造型號、品名、數量及日期等原廠證明文件予中科院，以掩飾其繳交料件屬贗品而非原廠製造的情形。

審計部表示，按遭變造原廠證明影本，普遍存有與原廠以往出具證明文件樣式不同等異常狀況，且廠商繳交佐證該等項次的進口報單文件，也與其他廠商辦理相同軍規料號的交貨方式明顯不同等疑義，但中科院於驗收作業辦理目視檢查及儀器檢驗過程，並未就該等異常情事加以釐清。

審計部說，此案部分料件業獲原廠明確告知恐有偽變造情形，但中科院仍未確實查證料件真偽，仍同意通過驗收與支付鉅額價款予不良廠商，導致部分贗品料件因已交付生產製造運用，恐影響中科院後續武器裝備交予軍方期程之虞，中科院的內部控制與內部稽核的執行尚待強化。

對此，國防部說，將每季定期及不定期赴中科院專案查察，且針對特別預算武器裝備所需料件等採購案加強查核，並研議規劃提高中科院年度績效評鑑項目中採購作業的權重，以落實監督中科院各項採購均符合規定程序辦理。

國防部表示，有關廠商使用偽變造文件，中科院未於驗收時及時發現與未落實檢控案件查證等情，已督促該院提出增加文件第三方認證與正本查驗機制、增購儀器提升檢驗能量及研擬檢控案情查證作法等改善措施。

中科院 飛彈 國防部

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