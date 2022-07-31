傘繩纏繞驚險讓人員傘換裝再受關注 陸軍司令部這樣說

漢光38號演習實兵操演中，航空特戰指揮部擔綱執行「天兵操演」，由特戰第四營攜同高空排，屏東潮州空降場執行空降演練，期間出現特戰官兵使用的兩具T-10B人員傘，在空中一度發生傘繩纏繞、副傘彈開失效的驚險場面，人員傘的更新受到關注。

陸軍司令部今日表示，「空降作戰傘具裝備」採購案，已納入兵力整建計畫，並由國防部及司令部完成作戰需求文件審查，但今年尚無開標計畫。

陸軍經調查顯示，兩兵在空中過於接近，因此導致傘繩纏繞，加上其中一兵誤觸導致副傘彈出，所幸兩人訓練有素，均平安落地。

陸軍航特部傘兵部隊所使用的人員降落傘，目前使用舊款圓型的T-10B人員傘，操傘不易，更新案初步通過陸軍司令部與國防部審議確認作戰需求，計畫於編列約7億餘元預算，傳將對美採購美軍現役T-11與MC-6方型的人員降落傘，較易於操控，可望於今年進行招標。

但陸軍司今部表示，有關「空降作戰傘具裝備」採購案，已納入兵力整建計畫，並由國防部及司令部完成作戰需求文件審查，後續依建案期程籌獲裝備；但今年並無開決標規劃。

陸軍司令部說，新式傘具規格，是參考先進國家現役傘具，及陸軍實際作戰需求所訂定，並未指定或限定採購美方T-11或MC-6等2種型式傘具。