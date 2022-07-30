快訊

抗癌數十年、助弱勢半世紀 埔里阿嬤陳綢病逝 享耆壽92歲

游錫堃返台PCR陽性 自曝症狀稍感不適沒發燒

林志穎弟44歲生日盼「二哥能早日康復」 洩心境「茫然的心」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

軍方漢光演習結束 中科院將發射「無限高」飛彈！

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
國軍為期5天的漢光38號演習結束，中科院緊接將於下月起發射「無限高」飛彈，軍事專家研判是天弓三或弓三增程型的實彈射擊。圖／擷取自漁業署官網
國軍為期5天的漢光38號演習結束，中科院緊接將於下月起發射「無限高」飛彈，軍事專家研判是天弓三或弓三增程型的實彈射擊。圖／擷取自漁業署官網

國軍為期5天的「漢光38號」演習結束，中科院緊接將於下月起發射「無限高」飛彈，軍事專家研判是天弓三或弓三增程型的實彈射擊。中科院及軍方表示，飛彈射擊涉及機敏，不對外透露細節。

漁業署官網最新射擊通報顯示，中科院於8月18日、19日、25日、26日，以及9月7日、8日共計6天對海空域實施實彈射擊，時間為晚間7點40分至9點10止，最大彈道高度「無限高」。

射擊警戒範圍涵蓋南至屏東九鵬、東至綠島及蘭嶼、北至台東成功，軍事專家依據射擊通報圖研判從台東發射靶彈，緊接著屏東九鵬基地發射追擊彈，是典型的反飛彈系統的實彈能力測試。

軍事專家表示，依據過去中科院通報的警戒圖示研判，天弓三或弓三增程型飛彈的可能性較大，若是雄風飛彈，圖示呈現倒L型，警戒範圍向北延伸至宜蘭外海，符合大陸導彈來襲時的實境。

對此，中科院與軍方對於試射列為機敏資料，不對外透露，只表示請大家支持國防發展。不過，近日大陸解放軍3艘測量艦在東部海域出沒頻繁，日前還出現罕見的「水聲監測艦」，動機可疑。

軍方強調，有關台海周邊中共艦船動態，均運用聯合情監偵手段，全程掌握並列入敵可能行動方案研討，完成兵力應處作為。

軍事專家表示，依據過去中科院通報的警戒圖示研判，從台東發射靶彈，緊接著屏東九鵬基地發射追擊彈，是典型的反飛彈系統的實彈能力測試。本報資料照片
軍事專家表示，依據過去中科院通報的警戒圖示研判，從台東發射靶彈，緊接著屏東九鵬基地發射追擊彈，是典型的反飛彈系統的實彈能力測試。本報資料照片

飛彈 中科院 屏東

延伸閱讀

基輔周邊再遭俄飛彈攻擊 烏軍南部赫松地區大反攻

學者曾任職中科院赴陸兼差涉洩密？ 中科院：無涉機密

中共竊密手段日亟？保防在中科院挖出這麼多保密違規案

禁採購綁標、私相授受、裙帶關係 國防部三箭治中科院

相關新聞

軍方漢光演習結束 中科院將發射「無限高」飛彈！

國軍為期5天的「漢光38號」演習結束，中科院緊接將於下月起發射「無限高」飛彈，軍事專家研判是天弓三或弓三增程型的實彈射擊...

國軍漢光實兵期間 日本曝這艘共艦竟一直潛伏東部海域

日本統合幕僚監部昨（28）日披露，共軍一艘056A型飛彈護衛艦在本月22日就航抵我東部海域潛伏，一直到27日國軍漢光實兵...

無人機疑偵搜東引 我射擊信號彈驅離

陸軍司令部表示，東引地區昨發現不明飛行器兩度掠過上空，經比對研析為無人機，不排除是針對防區實施偵搜；東引指揮部即依標準作...

漢光搶灘 戰機支援

漢光演習第四天，海軍陸戰隊昨在屏東縣枋山加祿堂海灘進行兩棲登陸作戰操演，空軍出動IDF戰機支援，並施放熱焰彈。

漢光演習好壯觀 這樣打仗恐戰敗

國軍漢光38號演習的實兵周，目前正在全台各地展開中。除了7月26日蔡英文總統親自搭艦出海視導操演，從周一（25日）到周五（29日），國防部都公布了供媒體拍攝的科目，「大方」度比往年更甚一籌。各媒體出動人力進行現場直播的陣仗，也比往年更高。除此之外，即使不在國防部公布「菜單」內，還是不乏媒體與軍迷，私下打聽到消息，趕到各地搶拍畫面，搶著發布各項「神秘武器」調動的軍情。

無人機掠過東引 軍方：不排除針對防區實施偵搜

陸軍司令部今表示，東引地區今發現不明飛行器兩度掠過上空，經比對研析為無人機，不排除係針對防區實施偵搜，並測探相關應處作為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。