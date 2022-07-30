軍方漢光演習結束 中科院將發射「無限高」飛彈！

國軍為期5天的「漢光38號」演習結束，中科院緊接將於下月起發射「無限高」飛彈，軍事專家研判是天弓三或弓三增程型的實彈射擊。中科院及軍方表示，飛彈射擊涉及機敏，不對外透露細節。

漁業署官網最新射擊通報顯示，中科院於8月18日、19日、25日、26日，以及9月7日、8日共計6天對海空域實施實彈射擊，時間為晚間7點40分至9點10止，最大彈道高度「無限高」。

射擊警戒範圍涵蓋南至屏東九鵬、東至綠島及蘭嶼、北至台東成功，軍事專家依據射擊通報圖研判從台東發射靶彈，緊接著屏東九鵬基地發射追擊彈，是典型的反飛彈系統的實彈能力測試。

軍事專家表示，依據過去中科院通報的警戒圖示研判，天弓三或弓三增程型飛彈的可能性較大，若是雄風飛彈，圖示呈現倒L型，警戒範圍向北延伸至宜蘭外海，符合大陸導彈來襲時的實境。

對此，中科院與軍方對於試射列為機敏資料，不對外透露，只表示請大家支持國防發展。不過，近日大陸解放軍3艘測量艦在東部海域出沒頻繁，日前還出現罕見的「水聲監測艦」，動機可疑。