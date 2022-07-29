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國軍漢光實兵期間 日本曝這艘共艦竟一直潛伏東部海域

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
該艦是舷號615的孝感艦。圖/統合幕僚監部
該艦是舷號615的孝感艦。圖/統合幕僚監部

日本統合幕僚監部昨（28）日披露，共軍一艘056A型飛彈護衛艦在本月22日就航抵我東部海域潛伏，一直到27日國軍漢光實兵東部操演結束後，該艦當日才北上循東海航道返回。

國軍於7月25日至29日進行「漢光38號」實兵操演，並於27日上午在東部海域進行大規模三軍海上截擊操演，事前並經多日預演。

統合幕僚監部昨是透過航跡圖披露共艦潛伏的訊息與共艦照片，並註明是由那霸升空的P-3C反潛機蒐獲示警。

統合幕僚監部表示，確認一艘中共海軍舷號615的056A型護衛艦，沿與那國島的太平洋海域南下抵達台灣東航跡說明，此艦22日抵我東部海域，27日北返，北返當天下午6點左右，該船已在釣魚台島以西約70公里處航行。

056A型飛彈護衛艦排水量1440噸，屬輕護衞艦，為056型飛彈護衛艦的改良型，強化反潛能力， 舷號615是「孝感艦」，隸屬中共東部戰區海軍護衛艦第15支隊。

而我國防部並未發布相關訊息。

共軍一艘056A型飛彈護衛艦在本月22日就航抵我東部海域潛伏，一直到27日國軍漢光實兵東部操演結束後，該艦當日才北上循東海航道返回。 圖/日本統合幕僚監部
共軍一艘056A型飛彈護衛艦在本月22日就航抵我東部海域潛伏，一直到27日國軍漢光實兵東部操演結束後，該艦當日才北上循東海航道返回。 圖/日本統合幕僚監部

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