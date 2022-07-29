國軍漢光實兵期間 日本曝這艘共艦竟一直潛伏東部海域

未來戰機會如何進化？上個世紀的二次世界大戰期間，英國「噴火」（Spitfire）戰鬥機飛行員形容他們的飛機反應靈敏，如同四肢的延伸。2030年代，飛行員將與他們的戰機建立更密切關係，屆時戰機將會「讀心」，如果飛行員在飛行途中失去意識，人工智慧（AI）將能接管飛行任務。 黑貓白貓，會抓老鼠才是好貓。英國政府已經為暴風雨戰機計畫投入20億英鎊，之後數字將加倍成長，但大家別忘了，能打下敵人飛機才是本事。空戰如果只是按鈕飛彈發射那麼簡單就好了，而這篇文章和你討論的是，會「讀心」的飛機，能不能打下敵人的飛機？

2022-07-29 07:30