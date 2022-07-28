漢光實兵演習心理作戰大隊 首次配屬作戰區裝甲584旅

國軍漢光38號實兵演習今天進入第4天，國防部心理作戰大隊結合漢光演習時機，首次將政戰專業部隊配屬第三作戰區裝甲584旅協力執行反擊作戰任務，務實驗證國軍心戰專業效能，展現政戰專業部隊有效支援軍事作戰任務的能量。

第三作戰區依防衛作戰構想，執行「聯合國土防衛作戰」演練，藉以強化聯戰指揮機制、聯合戰力發揮及全民總力運用，全面檢視作戰計畫適切性及整體防衛作戰效能。

第三作戰區指出，裝甲584旅於全面作戰階段，配合同心操演完成編實動員，提升部隊全戰備、全戰力，並模擬戰時景況，執行戰術機動至戰術位置，藉有效戰力保存作為，待命執行反擊作戰任務；演習過程中，心戰特遣隊納編具備文宣、影音、資訊、網路、播音等專長人員協力作戰遂行，並派遣二代心戰作業車、機動廣播車及心戰喊話車等裝備，配合反擊部隊主戰裝備戰術機動，可結合作戰任務快速部屬，執行戰術性心戰作為，具體展現機動作業性及心理作戰能量。

第三作戰區指出，「兵馬未動，輿論先行」正是現代戰爭的特性與趨勢，運用認知作戰影響、假訊息散播，已是常見平、戰界線模糊的心理作戰模式，更是動摇民心士氣的高效益手法。而心戰特遣隊正是具備反制中共對我認知作戰能力的專業部隊，因應敵情威脅可配合戰實需，於30分鐘內完成開設獨立作業，並於短時限內產製心戰影音成品、快速印刷文宣海報、心戰傳單及澄清圖卡，對內有效執行精神動員、鼓舞士氣，迅速傳達指揮官戰鬥意志與决心，對敵可精準反制假訊息攻勢，並運用心戰喊話車揚聲混淆音訊，誘敵錯判戰場情形勢加劇敵軍恐懼心理及戰場壓力。

第三作戰區表示，心戰特遣隊不僅具備「影音、構圖、剪輯、廣播」心理作戰能量，還可藉由廣蒐掌握國際情勢及當前戰況，結合作戰區情報判斷綜合分析，精準產製心戰主軸論點，提供指揮官明確的「戰略溝通」執行建議，有效結合作戰任務遂行心戰作為，確保作單任務成功。