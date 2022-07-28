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影／漢光演習模擬敵軍登陸花蓮 北埔海灘反擊殲滅敵軍　

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
漢光演習第4天，陸軍第二作戰區今天在花蓮北埔海灘演練反擊作戰。記者王燕華／攝影
漢光演習第4天，陸軍第二作戰區今天在花蓮北埔海灘演練反擊作戰。記者王燕華／攝影

國軍「漢光38號演習」實兵操演今天邁入第4天，陸軍第二作戰區今早頂著烈日在花東兩處海岸執行反擊作戰演練，花蓮北埔海灘在砲兵、空中兵力火力壓制下，由機步部隊12輛裝甲運輸車載運官兵到海灘，進行戰鬥攻防，殲滅來犯敵軍。

第二作戰區表示，因應中共近期在東部海、空域，以海軍、空軍及無人機日益頻繁的侵擾，這次演練依據當前敵情，透過實戰化訓練，驗收部隊營外執行作戰計畫演練成效。

陸軍第二作戰區涵蓋花蓮與台東，今天同步在花蓮北埔海灘及台東知本海灘執行反擊作戰演練。花蓮地區由機步部隊出動12輛CM-21裝甲運輸車及171員官兵，模擬敵軍船團來犯，先由空中兵力及作戰區砲兵部隊實施火力壓制，再由裝甲運輸車載運演練部隊發起反擊，順利殲滅零星登陸灘岸的敵軍，達成反擊任務。

第二作戰區表示，因北埔海灘是敵軍可能登陸的位置，因此在此規畫漢光演習反擊作戰實兵模擬，守住灘岸，就能阻止敵軍登陸，進入空軍花蓮及佳山基地，避免國軍戰力遭敵軍癱而受到重創。

漢光演習第4天，陸軍第二作戰區今天在花蓮北埔海灘演練反擊作戰。記者王燕華／攝影
漢光演習第4天，陸軍第二作戰區今天在花蓮北埔海灘演練反擊作戰。記者王燕華／攝影
漢光演習第4天，陸軍第二作戰區今天在花蓮北埔海灘演練反擊作戰。記者王燕華／攝影
漢光演習第4天，陸軍第二作戰區今天在花蓮北埔海灘演練反擊作戰。記者王燕華／攝影
漢光演習第4天，陸軍第二作戰區今天出動CM-21裝甲運輸車，在花蓮北埔海灘演練反擊作戰。記者王燕華／攝影
漢光演習第4天，陸軍第二作戰區今天出動CM-21裝甲運輸車，在花蓮北埔海灘演練反擊作戰。記者王燕華／攝影
漢光演習第4天，陸軍第二作戰區今天在花蓮北埔海灘演練反擊作戰，與來犯敵軍激烈交戰後，順利殲滅敵軍。記者王燕華／攝影
漢光演習第4天，陸軍第二作戰區今天在花蓮北埔海灘演練反擊作戰，與來犯敵軍激烈交戰後，順利殲滅敵軍。記者王燕華／攝影

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