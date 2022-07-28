台東漢光演習 陸軍出動「重裝坦克」震攝進犯敵軍！

國軍38號漢光演習今天進入第4天，東部地區重頭戲拉到台東知本海灘，第二作戰區進行「反擊作戰」科目，模擬對岸解放軍欲從海灘登陸，國軍出動戰甲車掃蕩。軍事迷原本期待的海鋒大隊的雄風飛彈未出現陣地，而是空軍防砲部隊。

「座標22.7060352,121.0790868來犯之敵！實施攻擊！」作戰指揮官下達指令後，第二作戰區鎮東部隊出動7輛M60A3坦克及12輛CM21裝甲車掃蕩海灘上進犯之敵，利用交互掩護，發揮強大火炮和機槍的壓制優勢，讓敵軍無法上岸。

漢光38號演習持續進行，今天東部主角為第二作戰區，同步在台東、屏東及花蓮進行「反擊作戰」科目，模擬解放軍欲從東部登陸，台東戰線在知本海岸，由作戰區鎮東部隊負責操演，雖然演練未實施實彈射擊，但逼真震撼，官兵展現平時扎實的訓練成果。

尤其7輛M60A3坦克以迅雷不及掩耳的速度，從岸際掩蔽物衝出來，戰車發出轟隆聲響，連地面都感受到震動，相當震撼，揚起的塵土，更具戰場臨場感，非常壯觀；另CM21裝甲車嚴防布陣，民眾看到都驚呼連連。

軍事專家表示，以往反登陸作戰都以台灣西部沿海為主，但隨著對岸登陸作戰能力不斷提升，加上台東及花蓮有空軍保存戰力的佳山基地，以及多處機場、港口等重要運輸交通，一旦被占領或癱瘓，後果相當嚴重，這也是近年漢光演習東部成為重點戰區的原因之一。