影／漢光聯合登陸作戰 海空健兒擔任攻擊軍殲敵岸上

漢光38號演習今天進入第4天，國軍上午在屏東枋山加祿堂海灘實施聯合登陸作戰操演，由海軍陸戰隊及海、空兵力編成聯合兩棲特遣部隊擔任攻擊軍，海軍中平艦尾部艙門開啟，釋放AAV7兩棲突擊登陸車，展開舟波攻擊，在海、空軍IDF戰機支援掩護下，向目標區灘頭登陸，迅速控制海灘附近要點，殲敵岸上並建立灘頭陣地，驗證聯合兩棲作戰成果。

我國海軍陸戰隊因具兩棲登陸戰力，和具傘降能力的陸軍特戰部隊，成為國軍少數的攻勢部隊，在整體採取守勢作為的國土防衛作戰思維中，儘管任務型態持續改變，但陸戰隊兩棲登陸渡海搶灘仍是漢光演習的重要科目；海軍陸戰隊99旅今天上午7至9時在枋山鄉加祿堂海灘和海、空軍實施聯合登陸作戰操，展現海陸「灘頭建奇功」的堅強實力。

今天上午7時，紅雀無人機先升空實施空中偵察，兩棲突擊膠艇清除水下障礙物爆破，掩護突擊車水中機動打出煙幕彈，IDF戰機進場協同空中火力掩護後，海軍中平艦陸續釋放AAV7兩棲突擊登陸車，以4舟波共21輛上岸展開岸上攻擊，兩棲突擊車載運大部隊上岸，建立灘頭堡，完成搶灘任務。