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空軍官校新生訓練時中暑 高燒逾40度送加護病房

中央社／ 高雄27日電

空軍官校呂姓新生昨天訓練時中暑昏倒，高燒逾40度送往國軍高雄總醫院，送加護病房插呼吸管治療，醫師說，呂生今已恢復意識，預計明天可移除呼吸器，將密切觀察有無併發症。

近日高溫炎熱，高雄連2日氣溫上看攝氏37度，空軍官校一名呂姓新生昨天參加聯合入伍訓練時中暑昏倒、高燒，送往國軍高雄總醫院加護病房治療。

高雄國軍總醫院內科部主任蔡明凱今天接受中央社記者電訪表示，呂姓新生一度高燒超過40度，幸好軍校人員即時以冰枕等方式積極替呂生降溫，送到急診後半小時內就降溫到37.4度左右；但因呂生喪失意識時有嗆到，傷及肺部導致有肺炎情況，加上為讓腦部獲得充分休息，第一時間插上呼吸管、送入加護病房治療。

蔡明凱說，呂姓學生平日素有運動習慣，但入伍前疑似剛好有同住家人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），7天沒有出門運動，可能因此對熱適應較差，所幸降溫及時，今天已經恢復意識，預計明天可以移除呼吸器，近日可以移出加護病房，但因熱中暑容易有併發症或後遺症，將密切觀察是否有相關情況。

蔡明凱指出，以軍校而言，通常剛入伍的新生較容易發生熱中暑，新生經約一週的熱適應期之後，就較不容易發生中暑情況。

蔡明凱說，近期高溫炎熱，民眾外出務必充分補充水分，避免熱傷害；若在室外活動後滿身汗、身體無力，有可能是熱衰竭，因大量排汗造成體液不足，可以透過補充水分、醫院可能進行輸液，就可以減緩症狀。

但若臉部發紅、體溫飆高卻沒怎麼流汗，就有可能是「熱中暑」，熱中暑是多器官疾病，初期是腦傷的方式表現，但腦部、心臟、腎、肝等血流較多的地方都可能受損，若意識喪失還要小心可能有嗆傷問題。

蔡明凱說明，BMI值較高、剛好感冒或是有服用藥物的族群，都要特別小心熱中暑發生，此外老人家若長時間待在沒有空調的室內，也要嚴防因散熱差導致典型性中暑，若有相關症狀，應盡速冰敷大血管流經處、搧風降低體溫，並盡快就醫。

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