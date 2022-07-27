漢光台北港聯合反登陸 陸軍無人機仍有編無裝

國軍漢光38號演習實兵入第3天，第三作戰區今(27)日上午在新北八里地區執行「聯合反登陸作戰」操演，參演聯兵旅升空旋翼型無人機偵蒐戰場，但裝備仍是向民間租用的無人機，國軍23個聯兵營無人機偵搜排至今有編無裝。中科院今天表示，可望9月交裝。

今天「聯合反登陸作戰」操演開始，由陸軍聯兵旅升空無人機偵察戰場，但仍使訓練用的民用機型上場，向中科院航研所採購的國造五十架新機至今遲未交裝。

據了解，陸軍司令部5月已完成無人機16項交裝測試，而採購合約中有6個月「保管期」，全案目前「按計劃走」，等陸軍來領，規劃九月交裝。