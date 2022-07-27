學者曾任職中科院赴陸兼差涉洩密？ 中科院：無涉機密

媒體報導宣稱元智大學有學者在中國大陸兼職，且過去曾在中科院負責飛彈研發業務，恐涉洩密。但中科院今天表示，報導所指涉的兩名學者已離開中科院卅年，未涉及國防機密。

鏡周刊今天報導，該刊接獲投訴，指元智大學有教授赴中國大陸兼職，還在國內領上千萬元的研究經費，其中1名林姓教授，不僅參與過中科院的國防計畫，還是「雄二飛彈」的研發幹部；另名李姓教授也曾在中科院從事半導體研究，卻在對岸有軍工背景的大學任教，掌握機敏資訊的2人，兼職行為恐另涉及洩密問題。

但中科院今天澄清，經查報載元智大學李清庭教授於65-78年、林志民教授於75-82年期間確曾於中科院任職，但迄今已離院約30年，當年人員離退作業，中科院均依規定要求恪遵保密義務及完成切結。

中科院表示，經另清查林、李2員，離職後雖曾參與中科院相關學術合作計畫，但均未涉及國防機密。