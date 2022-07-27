罕見大陸監聽船「天璣星」現蹤綠島 專家：海底熱鬧

國軍漢光38號演習今第三天，大陸一艘水深監聽船「天璣星」昨天及今天都在東部外海活動。軍事專家表示，「海底熱鬧，可能有美日潛艦」。

軍方人士指出，昨天上午8點多，海軍雷達監測到大陸一艘深水監聽船「天璣星」出現在台東綠島東北方45海浬處往東南方向航行，今天清晨4點多，又再次監測到「天璣星」位於綠島東北45海浬，往東北方向航行，動機不明。

除了「天璣星」，日前才在台灣西南海域與美軍P-8A反潛機對峙的大陸飛彈護衛艦「黃岡」號，今天清晨也出現在台東蘭嶼東北40海浬，向北航行。不僅大陸船艦，包括美軍運輸艦、日本護衛艦及掃雷艦也都在東部海域活動。

漢光38號演習海空聯合截擊實彈操演昨天登場，出動13艘軍艦、14架次軍機，進行反水雷作戰、艦隊防空、海空聯合反潛、反水面作戰及制空作戰等操演科目，蔡英文總統搭艦視導。大陸深水監聽船「天璣星」的出現，時機敏感。