快訊

直播／今增本土確診25521例 28病歿2個月來最少

撥開海中戰爭的迷霧 軍事雜誌：國軍必須準備「這武器」

林智堅被論文、球場夾擊 地方：達兩條件才會換將

聽新聞
test
0:00 / 0:00

罕見大陸監聽船「天璣星」現蹤綠島 專家：海底熱鬧

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
日前才在台灣西南海域與美軍P-8A反潛機對峙的大陸飛彈護衛艦「黃岡」號，今天清晨也出現在台東蘭嶼東北40海浬，向北航行。圖／擷取自防衛省統合幕僚監部官網
日前才在台灣西南海域與美軍P-8A反潛機對峙的大陸飛彈護衛艦「黃岡」號，今天清晨也出現在台東蘭嶼東北40海浬，向北航行。圖／擷取自防衛省統合幕僚監部官網

國軍漢光38號演習今第三天，大陸一艘水深監聽船「天璣星」昨天及今天都在東部外海活動。軍事專家表示，「海底熱鬧，可能有美日潛艦」。

軍方人士指出，昨天上午8點多，海軍雷達監測到大陸一艘深水監聽船「天璣星」出現在台東綠島東北方45海浬處往東南方向航行，今天清晨4點多，又再次監測到「天璣星」位於綠島東北45海浬，往東北方向航行，動機不明。

除了「天璣星」，日前才在台灣西南海域與美軍P-8A反潛機對峙的大陸飛彈護衛艦「黃岡」號，今天清晨也出現在台東蘭嶼東北40海浬，向北航行。不僅大陸船艦，包括美軍運輸艦、日本護衛艦及掃雷艦也都在東部海域活動。

漢光38號演習海空聯合截擊實彈操演昨天登場，出動13艘軍艦、14架次軍機，進行反水雷作戰、艦隊防空、海空聯合反潛、反水面作戰及制空作戰等操演科目，蔡英文總統搭艦視導。大陸深水監聽船「天璣星」的出現，時機敏感。

軍事專家表示，過去只要台灣有飛彈試射或演習，大陸船艦就會在東部外海出沒活動，其動機主要是蒐集相關參數情報，但這次出現罕見的監聽船「天璣星」，研判是來蒐集我軍水下反潛參數，但也不排除美日潛艦也在東部海底活動，蒐集情資。

國軍漢光38號演習持續進行中。圖／擷取自國防部臉書
國軍漢光38號演習持續進行中。圖／擷取自國防部臉書

延伸閱讀

北韓核武僵局 南韓向大陸介紹「大膽計畫」促發揮作用

新光三越間接增資大陸4.6億

百貨雙雄提前卡位 瞄準大陸復甦商機

陸高速公路網 連接88%縣級行政區

相關新聞

罕見大陸監聽船「天璣星」現蹤綠島 專家：海底熱鬧

國軍漢光38號演習今第三天，大陸一艘水深監聽船「天璣星」昨天及今天都在東部外海活動。軍事專家表示，「海底熱鬧，可能有美日...

評／怎麼提升海域掌控力？他說台灣可以這樣做

最近新聞沸沸揚揚的2022環太平洋演習（RIMPAC），於6月29日至8月4日在夏威夷群島和南加州及其周邊地區進行。總共有26個國家、38艘艦船、四艘潛艇、一百七十多架飛機和兩萬五千多名人員參加。

圖輯／漢光38號演習 新北八里「聯合反登陸作戰」操演

國軍漢光38號演習實兵進入第3天，今天上午在新北八里地區執行「聯合反登陸作戰」操演，第三作戰區管制三軍、後備及民防兵力，...

阻隔敵軍艦艇 M3水陸機動浮門橋車變身河防布雷艇

漢光38號演習實兵演練今天上午在淡水河口進行「反突擊」科目。陸軍用來架橋的M3水陸兩用機動浮門橋車變身河防布雷艇，在淡水...

石破茂：實地訪台 才能思考日本安保政策

日本前防衛大臣石破茂昨天在部落格寫道，此行（訪台）將與台灣政要舉行會談並與國會、軍方相關人員交換意見。他認為，要實現東北...

影／漢光演習跳傘演練兩兵空中纏繞 幸平安降落

國軍漢光演習今天進入第三天，陸軍特種作戰指揮部今天清晨在潮州地區執行「聯合空降作戰」任務，其中在進行特戰部隊空降演練時，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。