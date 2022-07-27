阻隔敵軍艦艇 M3水陸機動浮門橋車變身河防布雷艇

漢光38號演習實兵演練今天上午在淡水河口進行「反突擊」科目。陸軍用來架橋的M3水陸兩用機動浮門橋車變身河防布雷艇，在淡水河面快速部署由爆裂物鏈結的「阻絕鏈」，必要時可填充爆裂物，待敵軍登陸艇船艦等載具突圍通過時，即遙控火線引爆摧毀目標。成為國軍新戰法。

陸軍第三作戰區五三工兵群的M3浮門橋車連，近日進駐淡水河口，已連續演訓多日，為漢光演習作準備。由於淡水河口流速強勁、潮差大，不適海軍布雷艇進入，但平底的工兵M3浮門橋車可因應環境變身河防布雷艇，藉由艇與艇之間在河面拖拽部署有導爆索的汽油桶鏈，除可阻絕河面外，桶內還可裝填汽油、重磅TNT炸藥甚至砲彈，待命引爆，配合陸軍關渡指揮部所部署的密集攔截點，藉以阻止登陸艇上溯進入台北市。 漢光38號演習實兵演練今天上午在淡水河口進行「反突擊」科目，陸軍阿帕契攻擊直升機在空中護航。記者杜建重／攝影 陸軍M3水陸兩用機動浮門橋車變身河防布雷艇，在淡水河面快速部署「阻絕鏈」，阻隔敵軍登陸艇進入台北市。記者杜建重／攝影 陸軍第三作戰區五三工兵群的M3浮門橋車連，已進駐淡水河口演訓多日。記者杜建重／攝影 漢光38號實兵演練上午在淡水河口進行「反突擊」科目。陸軍M3水陸兩用機動浮門橋車在演習結束後，軍方立即派員以清水沖洗浮橋，防止鋼製橋面遭海水鏽蝕。記者杜建重／攝影