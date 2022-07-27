嘉縣仁義潭架設MGB中框橋 陸軍52工兵群演練支援作戰

漢光演習今天第三天，陸軍十軍團五二工兵群戰工營，有別過去均在營區實施橋梁搭建演練，今日移師嘉義縣仁義潭，依作戰進程執行「MGB中框橋架設」任務演練，上午8點動員106名花費1個半小時，完成MGB中框橋架設，炎熱天氣下，需嚴謹專注執行，一睹演練的陳姓先生說，「組件都非常重！」

國軍漢光卅八號演習，今天第三天。陸軍十軍團52工兵群戰工營中校張中任表示，今於嘉義縣仁義潭周邊道路上，為模擬作戰區重要道路糟受破壞，補給路線運補困難，進行MGB中框橋架設，動員106名花費1個半小時，完成MGB中框橋架設，強化部隊在不同環境下作業能力。

中校張中任指出，陸軍52工兵群於戰備訓練中，進行MGB中框橋橋梁架，完成長31.1公尺、寬4.16公尺、12節橋的架設，載重可達60噸，為驗證MGB中框橋可支援各型車輛通過，今天在訓練中實施輕型戰術輪車，以支援作戰任務遂行。

「組件真的很重！」目睹演練的陳先生說：每個工兵都是小螺絲釘，要完成任務必須團結合作，每一個動作都要非常仔細小心，馬虎不得，讓他回憶起當年當兵的時光。