漢光實兵八里操演「聯合反登陸作戰」 優勢兵力殲敵

國軍漢光38號演習實兵入第3天，今(27)日上午在新北八里地區執行「聯合反登陸作戰」操演，第三作戰區管制三軍、後備及民防兵力，反制模擬登陸八里沙灘的共軍，現場戰甲車奔馳，砲聲煙塵蔽天，建構逼真戰場。

六軍團政戰主任史順文表示，八里海灘是敵軍最可能上岸奪取台北港的地帶，作戰區不但部署重兵圍殲敵軍，在二線路口也部署反裝甲飛彈，務使敵軍無法進佔台北港實施行政下卸，再往中樞前進。

作戰區表示，操演依「提升國土防衛戰力，毀敵於水際灘頭、殲敵於陣地內」、「整合全民總力支援軍事作戰」的防衛作戰構想，統合作戰區轄內三軍部隊兵力，採實兵、實装方式，異地同時於淡水河口、八里海灘及台北港遂行聯合作戰演練，並統合運用全民力量，驗證三軍聯合作戰效能。

今天上午參演的部隊包括陸軍關指部、海軍陸戰隊66旅、海軍192艦隊、陸航601旅與後備109旅及民防團隊。計有M60A3戰車、雲豹30鏈砲車、AH-64E直升機、IDF戰機、海軍快速布雷艇與光六飛彈快艇等。

作戰區表示，此次操演依防衛作戰構想，結合狀況想定，以作戰分區新訓旅擴編動員後任灘岸守備部隊，運用反裝甲武器，結合海軍布雷、灘岸工事、阻絕障礙、民防力量建構堅強防禦體系，拒止、拘束登入敵軍，並配合作戰分區打擊部隊及三軍兵力執行聯合作戰，全力阻殲登陸敵軍。

第三作戰區表示，後備戰力是維繋國家安全不可或缺的一環，作戰區籍此次實兵演習時機，全面統合常、後備兵力，務實執行後備部隊動員編成、臨戰訓練及民物力動員徵集，並整合地區憲、警、消及民防團隊等全民總力共同禦敵，不僅強化第一線灘岸守備戰力，更與常備部隊打擊旅共同構成「拘打配合、灘岸殲敵」的關鍵防衛戰力。