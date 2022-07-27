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影／金防部漢光實兵演練拂曉出擊 超強火力震撼人心
國軍拂曉出擊！陸軍金門防衛指揮部今天清晨在后湖砲陣地實施「漢光38號」實兵演習及聯合反登陸作戰操演，由8吋榴砲、155榴砲、120迫砲、42迫砲、M60A3戰車等14類武器，對海面的目標區進行實彈射擊，超強火力，震撼人心。
今天清晨5點半，在金門后湖炮陣地參演的8吋榴炮、155榴砲及120迫擊炮等，輕重型火砲一字排開，依序對海實施射擊，重砲射擊後的火光及砲擊聲浪在空中呼嘯，震撼力十足。
金防部說，這次參演的裝備有：8吋榴砲3門、155加農砲5門、20機砲2門、42迫砲2門、120迫砲2門、M60A3戰車4輛、40榴彈槍四挺、M249機槍八挺、50機槍2挺、T91步槍12把，共10項44件，彈藥總計2500發。
金防部表示，這次的「實兵演練」，目的在訓練防區官兵熟稔作戰場景，藉計畫作為、平時戰場經營，驗證指揮通信、作戰訓練及後勤補保能量，以確維聯合戰力之發揮，塑造一支無堅不摧的鋼鐵勁旅，共同守護美麗家園。
但幾波超強大的火砲射擊，轟隆聲響震撼金門全島，不少家戶的窗戶都被震的嘎嘎作響，也有民眾被巨大聲響聲轟醒，但一聽到是演習，大多數的民眾都說是必要的，很能體諒，有民眾就說，阿兵哥很辛苦，估計凌晨3點多就要起床，這幾天應該也沒能睡好。
據了解，此次的聯合反登陸操演因考量疫情嚴峻，沒有邀請地方機關及鄉親參與，然金防部參演官兵仍展現高昂戰志及團隊合作精神，射擊過程周遭地區及海面仍深感其震撼威力，操演任務十分圓滿而成功。
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