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漢光演習潮州傘訓場跳傘學童驚呼 「像從電影中跳下來」

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
陸軍特種作戰指揮部特戰第四營，今在屏東縣潮州傘訓場，依作戰進程執行「聯合空降作戰」任務演練。記者劉學聖／攝影
陸軍特種作戰指揮部特戰第四營，今在屏東縣潮州傘訓場，依作戰進程執行「聯合空降作戰」任務演練。記者劉學聖／攝影

漢光演習今天第三天，陸軍特種作戰指揮部特戰第四營，今在屏東縣潮州鎮，依作戰進程執行「聯合空降作戰」任務演練，清晨6點在潮州傘訓場跳傘，清晨4點多就有民眾陸續來一睹國軍演練，從台南來的黃爸爸，帶著一對兒女特別來看，小四的黃小妹說「像從電影中跳下來！」

國軍漢光卅八號演習，今天第三天。軍方指出，，陸軍特種作戰指揮部特戰第四營，今天在潮州地區，依作戰進程執行「聯合空降作戰」任務演練。依令遂行跨區增援，迅速將兵力投射至所望著地區，協力打擊部隊整補，適時對敵側翼或後方增援部隊、補給物資及交通要點，予以襲擊、阻斷及控制，精進與驗證特戰部隊聯合空降作戰效能。

今天上午6點在潮州空降場，執行「反空、機降應援作戰」，共有五波次執行跳傘，6點20分，第一架機高空跳傘，高度6000呎，接續著在6點35分，第二架機跳傘，高度1300呎、第三架機跳傘，高度1350呎、6點36分第四架機跳傘，高度1400呎、6點36分第五架機跳傘，高度1450呎，共有76人陸續跳傘。

現場也有民眾特別來看國軍操演，當傘兵逐一從飛機跳傘後，現場民眾互相討論，驚呼連連，也已民眾看得直呼很感動、很震撼。

從台北到墾丁玩三天兩夜的黃姓一家三人，昨抵達墾丁後，獲悉今天潮州有漢光演習，今天凌晨三點半從墾丁出發到潮州。小學四年級的黃小弟說，「很精彩」，降落滑翔路線很好看。

從台南來的黃爸爸帶著國一的兒子、國小四年的女兒一起來看漢光演習，也帶小朋友來做暑假作業，看完後也來趟屏東一日遊，黃爸爸當兵時空軍，他說，「很感動」，展現傘兵部隊快速布陣跟反擊能力，訓練很扎實。黃小妹說，傘兵從飛機跳下來，「像電影中跳下來的樣子」，國一的黃哥哥說，「很酷」。

也有攝影愛好者特別約朋友一起來拍，曾小姐從屏東市來，她說，從網路爬完獲悉可能降落時間，一早就來到跳傘場周邊，最想拍到「青蛙下蛋」。

陸軍特種作戰指揮部特戰第四營，今在屏東縣潮州傘訓場，依作戰進程執行「聯合空降作戰」任務演練。記者劉星君／攝影
陸軍特種作戰指揮部特戰第四營，今在屏東縣潮州傘訓場，依作戰進程執行「聯合空降作戰」任務演練。記者劉星君／攝影
陸軍特種作戰指揮部特戰第四營，今在屏東縣潮州傘訓場，依作戰進程執行「聯合空降作戰」任務演練，跳傘後放M1煙霧罐，引導還在天空傘兵，確認位置安全。記者劉學聖／攝影
陸軍特種作戰指揮部特戰第四營，今在屏東縣潮州傘訓場，依作戰進程執行「聯合空降作戰」任務演練，跳傘後放M1煙霧罐，引導還在天空傘兵，確認位置安全。記者劉學聖／攝影
陸軍特種作戰指揮部特戰第四營，今在屏東縣潮州傘訓場，依作戰進程執行「聯合空降作戰」任務演練。記者劉星君／攝影
陸軍特種作戰指揮部特戰第四營，今在屏東縣潮州傘訓場，依作戰進程執行「聯合空降作戰」任務演練。記者劉星君／攝影
陸軍特種作戰指揮部特戰第四營，今在屏東縣潮州傘訓場，依作戰進程執行「聯合空降作戰」任務演練。記者劉星君／攝影
陸軍特種作戰指揮部特戰第四營，今在屏東縣潮州傘訓場，依作戰進程執行「聯合空降作戰」任務演練。記者劉星君／攝影
陸軍特種作戰指揮部特戰第四營，今在屏東縣潮州傘訓場，依作戰進程執行「聯合空降作戰」任務演練。記者劉星君／攝影
陸軍特種作戰指揮部特戰第四營，今在屏東縣潮州傘訓場，依作戰進程執行「聯合空降作戰」任務演練。記者劉星君／攝影
陸軍特種作戰指揮部特戰第四營，今在屏東縣潮州傘訓場，依作戰進程執行「聯合空降作戰」任務演練。記者劉星君／攝影
陸軍特種作戰指揮部特戰第四營，今在屏東縣潮州傘訓場，依作戰進程執行「聯合空降作戰」任務演練。記者劉星君／攝影
喜愛攝影的曾女跟朋友一起來潮州看漢光演習傘兵跳傘。記者劉星君／攝影
喜愛攝影的曾女跟朋友一起來潮州看漢光演習傘兵跳傘。記者劉星君／攝影
從台北來墾丁玩的黃媽媽帶著小四兒子今清晨特別從墾丁北上到潮州看漢光演習。記者劉星君／攝影
從台北來墾丁玩的黃媽媽帶著小四兒子今清晨特別從墾丁北上到潮州看漢光演習。記者劉星君／攝影
陸軍特種作戰指揮部特戰第四營，今在屏東縣潮州傘訓場，依作戰進程執行「聯合空降作戰」任務演練。記者劉星君／攝影
陸軍特種作戰指揮部特戰第四營，今在屏東縣潮州傘訓場，依作戰進程執行「聯合空降作戰」任務演練。記者劉星君／攝影
從台南來的黃爸爸，帶著國一的兒子、小四的女兒特別來看漢光演習，直呼很感動。記者劉星君／攝影
從台南來的黃爸爸，帶著國一的兒子、小四的女兒特別來看漢光演習，直呼很感動。記者劉星君／攝影
陸軍特種作戰指揮部特戰第四營，今在屏東縣潮州傘訓場，依作戰進程執行「聯合空降作戰」任務演練，跳傘後放M1煙霧罐，引導還在天空傘兵，確認位置安全。記者劉星君／攝影
陸軍特種作戰指揮部特戰第四營，今在屏東縣潮州傘訓場，依作戰進程執行「聯合空降作戰」任務演練，跳傘後放M1煙霧罐，引導還在天空傘兵，確認位置安全。記者劉星君／攝影
陸軍特種作戰指揮部特戰第四營，今在屏東縣潮州傘訓場，依作戰進程執行「聯合空降作戰」任務演練，傘兵依序跳傘，猶如「青蛙下蛋」。記者劉星君／攝影
陸軍特種作戰指揮部特戰第四營，今在屏東縣潮州傘訓場，依作戰進程執行「聯合空降作戰」任務演練，傘兵依序跳傘，猶如「青蛙下蛋」。記者劉星君／攝影
陸軍特種作戰指揮部特戰第四營，今在屏東縣潮州傘訓場，依作戰進程執行「聯合空降作戰」任務演練。記者劉星君／攝影
陸軍特種作戰指揮部特戰第四營，今在屏東縣潮州傘訓場，依作戰進程執行「聯合空降作戰」任務演練。記者劉星君／攝影

漢光演習

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