漢光演習潮州傘訓場跳傘學童驚呼 「像從電影中跳下來」
漢光演習今天第三天，陸軍特種作戰指揮部特戰第四營，今在屏東縣潮州鎮，依作戰進程執行「聯合空降作戰」任務演練，清晨6點在潮州傘訓場跳傘，清晨4點多就有民眾陸續來一睹國軍演練，從台南來的黃爸爸，帶著一對兒女特別來看，小四的黃小妹說「像從電影中跳下來！」
國軍漢光卅八號演習，今天第三天。軍方指出，，陸軍特種作戰指揮部特戰第四營，今天在潮州地區，依作戰進程執行「聯合空降作戰」任務演練。依令遂行跨區增援，迅速將兵力投射至所望著地區，協力打擊部隊整補，適時對敵側翼或後方增援部隊、補給物資及交通要點，予以襲擊、阻斷及控制，精進與驗證特戰部隊聯合空降作戰效能。
今天上午6點在潮州空降場，執行「反空、機降應援作戰」，共有五波次執行跳傘，6點20分，第一架機高空跳傘，高度6000呎，接續著在6點35分，第二架機跳傘，高度1300呎、第三架機跳傘，高度1350呎、6點36分第四架機跳傘，高度1400呎、6點36分第五架機跳傘，高度1450呎，共有76人陸續跳傘。
現場也有民眾特別來看國軍操演，當傘兵逐一從飛機跳傘後，現場民眾互相討論，驚呼連連，也已民眾看得直呼很感動、很震撼。
從台北到墾丁玩三天兩夜的黃姓一家三人，昨抵達墾丁後，獲悉今天潮州有漢光演習，今天凌晨三點半從墾丁出發到潮州。小學四年級的黃小弟說，「很精彩」，降落滑翔路線很好看。
從台南來的黃爸爸帶著國一的兒子、國小四年的女兒一起來看漢光演習，也帶小朋友來做暑假作業，看完後也來趟屏東一日遊，黃爸爸當兵時空軍，他說，「很感動」，展現傘兵部隊快速布陣跟反擊能力，訓練很扎實。黃小妹說，傘兵從飛機跳下來，「像電影中跳下來的樣子」，國一的黃哥哥說，「很酷」。
也有攝影愛好者特別約朋友一起來拍，曾小姐從屏東市來，她說，從網路爬完獲悉可能降落時間，一早就來到跳傘場周邊，最想拍到「青蛙下蛋」。
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