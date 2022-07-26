國軍漢38實兵第二日 空軍罕見披露花蓮佳山洞庫運作

國軍漢光38號演習實兵今天進行第二天操演，空軍罕見公佈F-16戰機在花蓮佳山基地洞庫內進行潛力裝掛AIM-120、麻雀與魚叉反艦飛彈的畫面。

空軍司令部今天透過臉書粉專，披露「漢光38號」實兵期間，第五戰術混合聯隊於26日戰術執行夜間潛力裝掛作業。

空軍在貼文中表示，戰機完成作戰任務後，返場實施彈藥整補，經武掛分隊迅速完成飛彈掛載作業，使戰機得以立即升空持續執行作戰任務；參演官兵展現出平日勤訓精練的成果，迅速、確實達成任務，以發揚空中戰力。