國軍漢38實兵第二日 空軍罕見披露花蓮佳山洞庫運作
國軍漢光38號演習實兵今天進行第二天操演，空軍罕見公佈F-16戰機在花蓮佳山基地洞庫內進行潛力裝掛AIM-120、麻雀與魚叉反艦飛彈的畫面。
空軍司令部今天透過臉書粉專，披露「漢光38號」實兵期間，第五戰術混合聯隊於26日戰術執行夜間潛力裝掛作業。
空軍在貼文中表示，戰機完成作戰任務後，返場實施彈藥整補，經武掛分隊迅速完成飛彈掛載作業，使戰機得以立即升空持續執行作戰任務；參演官兵展現出平日勤訓精練的成果，迅速、確實達成任務，以發揚空中戰力。
空軍公布畫面顯示，F-16戰機於洞庫分別將AIM-120、麻雀防空飛彈與魚叉反艦飛彈進行裝掛。第五聯隊位於花蓮，洞庫是去年完成機電整修的佳山基地。軍方罕見公布佳山洞庫內的畫面。
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