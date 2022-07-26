登艦視導漢光演習 蔡總統再赴龍德造船督導嘉許廠商
國軍漢光38號演習今第2天，海空聯合截擊作戰實彈操演在宜蘭外海登場；不少軍事迷、民眾及媒體一大早就到南方澳觀景台卡位，捕捉艦艇出港的畫面。總統蔡英文登上基隆級驅逐艦出海視導操演，隨後不公開行程前往龍德造船六廠。
龍德造船位在宜蘭蘇澳，是國艦國造的廠商，建造沱江級巡邏艦、高效能艦艇後續艦首艦的塔江艦、快速布雷艇等。據悉，蔡總統隨後不公開行程，在龍德造船六廠停留近1小時，學者認為是關注國艦國造。知情人士透露確有此事，也提到造艦業是台灣強項，國艦國造有很大的成效和作用，蔡總統今天前往督導國防自主目前成效，也嘉許廠商。
中華戰略前瞻協會研究員林穎佑指出，台灣不如烏克蘭有火車通行，僅能靠海上交通，海上安全格外重要。海軍過去在台灣、大陸都是比較弱勢的軍種，今天蔡總統到蘇澳校閱，大大提升其關注程度及地位，而蔡總統赴龍德造船廠，可見她國艦國造的重視。
亞太防務雜誌總編輯鄭繼文表示，今天海象佳，陣風3級以下，海面沒有白浪花，海軍船艦可以出海執行任務，包含執行任務易受海象好壞影響的4艘快速布雷艇，今日天候條件理想，風平浪靜；可惜海上有些霧霾，能見度稍差，雖不影響操演進行，岸上者觀看會有些小遺憾。
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