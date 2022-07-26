國軍實施海上聯合截擊操演 蔡總統：「Good Job！」

國軍漢光38號演習實兵中的「海上聯合截擊作戰實彈射擊操演」，上午在花東外海實施，蔡英文總統登艦出海視導。蔡總統勉勵參演官兵表示，這場精實的操演展現了中華民國國軍保家衛國的能力和決心，「我們一起繼續努力守護家園。Good Job。」

蔡總統上午前往宜蘭蘇澳視導「漢光38號演習」聯合截擊作戰實彈操演，登上基隆軍艦（DDG-1801），出海全程校閱海空軍聯合作戰演練實況。包括國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正、國安會副秘書長陳文政、海軍司令梅家樹及62部隊指揮官黃佑民等人都登艦陪同蔡總統校閲部隊。

蔡總統在基隆軍艦聽取主導海軍168艦隊副艦隊長陳明峯戰場簡報；隨後，水面作戰支隊出港依序執行「蘇澳港要港防空作戰」、「反水雷作戰」、「艦隊防空作戰」、「海空聯合反潛」、「制空作戰」等作戰科目，蔡總統實際了解國軍進行國土聯合防衛上的戰備狀況與快速應變能力。

操演結束後，蔡總統向所有參與操演的官兵發表廣播談話，感謝全體水面作戰支隊的弟兄姊妹。她說，官兵精實的操演，展現了中華民國國軍保家衛國的能力和決心，「我們一起繼續努力守護家園。Good Job。」

最後，總統頒發加菜金予參演部隊官兵，慰勉國軍執行演訓任務的辛勞。

歷屆漢光實兵多以三軍聯合反登陸操演作為重頭戲，今年選擇以海上聯合截擊作戰作為重點，規模受到囑目。