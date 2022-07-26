漢光海上聯合截擊實彈操演 蔡英文登艦視導：Good Job

蔡英文總統今天上午前往宜蘭蘇澳視導「漢光38號演習」聯合截擊作戰實彈操演，並登上基隆軍艦（DDG-1801），出港校閱海空軍聯合作戰演練的全程實況。蔡總統感謝全體水面作戰支隊弟兄姊妹精實的操演，展現中華民國國軍保家衛國的能力和決心，「我們一起繼續努力守護家園」。

今天蔡總統登上基隆軍艦後，首先聽取168艦隊副艦隊長陳明峯戰場簡報；隨後，水面作戰支隊出港執行包括「蘇澳港要港防空作戰」、「反水雷作戰」、「艦隊防空作戰」、「海空聯合反潛」、「制空作戰」等任務，實際瞭解國軍進行國土聯合防衛上的戰備狀況與快速應變能力。

操演結束後，蔡總統向所有參與操演的官兵發表廣播談話，她表示，「我是總統，感謝全體水面作戰支隊的弟兄姊妹。剛才，各位精實的操演，展現了中華民國國軍，保家衛國的能力和決心，我們一起繼續努力守護家園。Good Job（做得好）。」

最後，蔡總統頒發加菜金予參演部隊官兵，慰勉國軍執行演訓任務之辛勞。今天包括國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正、國安會副秘書長陳文政、海軍司令梅家樹及62部隊指揮官黃佑民等均出席。