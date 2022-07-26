聽新聞
test
0:00 / 0:00
漢光海上聯合截擊實彈操演 蔡英文登艦視導：Good Job
蔡英文總統今天上午前往宜蘭蘇澳視導「漢光38號演習」聯合截擊作戰實彈操演，並登上基隆軍艦（DDG-1801），出港校閱海空軍聯合作戰演練的全程實況。蔡總統感謝全體水面作戰支隊弟兄姊妹精實的操演，展現中華民國國軍保家衛國的能力和決心，「我們一起繼續努力守護家園」。
今天蔡總統登上基隆軍艦後，首先聽取168艦隊副艦隊長陳明峯戰場簡報；隨後，水面作戰支隊出港執行包括「蘇澳港要港防空作戰」、「反水雷作戰」、「艦隊防空作戰」、「海空聯合反潛」、「制空作戰」等任務，實際瞭解國軍進行國土聯合防衛上的戰備狀況與快速應變能力。
操演結束後，蔡總統向所有參與操演的官兵發表廣播談話，她表示，「我是總統，感謝全體水面作戰支隊的弟兄姊妹。剛才，各位精實的操演，展現了中華民國國軍，保家衛國的能力和決心，我們一起繼續努力守護家園。Good Job（做得好）。」
最後，蔡總統頒發加菜金予參演部隊官兵，慰勉國軍執行演訓任務之辛勞。今天包括國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正、國安會副秘書長陳文政、海軍司令梅家樹及62部隊指揮官黃佑民等均出席。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言