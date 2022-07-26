漢光海上聯合截擊實彈操演 蔡總統登基隆軍艦全程視導

中國大陸與日本都關注的國軍漢光海上聯合截擊實彈射擊操演，上午在台灣東部海域順利實施，海軍、海巡分別執行標準一型防空飛彈、反潛火箭、干擾彈、5吋砲、鎮海火箭彈、響尾蛇飛彈、魔法飛彈射擊，並實施深水炸彈投放，驗證三軍作戰能力。蔡英文總統登上基隆軍艦全程視導。

不過，操演中空軍幻象戰機射擊魔法短程空對空飛彈、F-16戰機射擊響尾蛇空對空飛彈，明顯未命中在空中作為標靶的熱焰彈。國防部發言人孫立方證實，魔法飛彈確未命中目標，但響尾蛇空對空飛彈判定「感應命中」；而不論命中與否，對軍方而言都有價值。

國軍漢光38號演習今天實施「聯合截擊作戰」階段，海軍於今（26）日上午8時在台灣東部海域實施海上實兵操演，採支隊編組方式，納編各式海、空軍及海巡兵力參演，透過實兵實彈演練，驗證聯合截擊作戰能力。操演近一個月來密集在東部海域施訓，昨引來中共無人機實施偵蒐，日本統合幕僚監部也藉由發布此架無人機航跡，展示關注我東部海域軍情的態度。

海上聯合截擊實彈射擊操演想定是模擬敵軍空中、水面、水下兵力進襲東部海空域，海軍62.9支隊執行緊急出港，並依序實施反水雷作戰、艦隊防空、海空聯合反潛、反水面作戰及制空作戰，並聯合三軍及海巡兵、火力阻敵進犯。空軍現役主力戰機機種全數參演，並分別實施短程空對空飛彈射擊。

此次操演支隊計納編基隆級艦、成功級艦、康定級艦、濟陽級艦、錦江級艦、沱江級艦、光華六號飛彈快艇、海巡成功艦、劍龍級潛艦及S-70C反潛直升機、P-3C反潛機、F-16、幻象2000及IDF戰機等海、空軍兵力參演，結合想定執行要港防空作戰、反水雷作戰、艦隊防空作戰、海空聯合反潛、反水面作戰及制空作戰，並實施標準一型飛彈、反潛火箭、干擾彈、5吋砲、鎮海火箭彈、響尾蛇飛彈、魔法飛彈射擊及深水炸彈投放，充分展現海空兵力強大的作戰能力及官兵勤訓精練的成果。