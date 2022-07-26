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國軍漢光聯合截擊操演 參演旗艦官兵心聲
國軍漢光海上聯合截擊實彈射擊操演，上午在台灣東部海域順利實施。海軍左營軍艦中校副艦長張德劭表示，國軍漢光38號演習，以模擬實戰場景，不分日夜，陸續實施反水雷、艦隊防空、海空聯合反潛、反水面及制空作戰等操演，向國人呈現海軍官兵平日精實訓練成果，見證海軍堅強戰力。
由左營軍艦在內的艦隊上午自蘇澳軍港出海實施操演，蔡總統坐鎮基隆軍艦全程視導，同級的左營軍艦除參演外，另作為媒體紀錄拍攝艦。
張德劭表示，左營軍艦具備優異的防空及區域戰場管理能力，擔任此次操演支隊旗艦，負責指揮與管制全般作戰任務，並與各型艦艇和空中兵力編成具三度空間作戰能力支隊，遂行防衛作戰任務。
左營軍艦電機士官長蔡福泰則說，他在漢光38號演習任務擔任輪機部門的部位領班，帶領官兵負責艦上電機裝備妥善，他們利用各次的訓練機會，加強準則技令研讀、裝備啟停維保與緊急狀況處置演練，透過嚴格且扎實的訓練累積能力，以確保任務遂行。
海軍左營軍艦補給上兵余靜欣說，這次是她第二次參與漢光38號演習任務，任務期間負責補給工作，協助艦上各部位完成裝備及材料整備，在準備的過程當中，雖然因為工作繁重，偶爾會感到壓力較大，但在各級長官及兄弟姐妹們的互相扶持與關心，讓各項工作都能順利完成，更有信心克服挑戰，達成演訓任務。
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