影／宛如烏俄戰場 國軍戰甲車移防香蕉園保存戰力

漢光演習今天進入第二天，國軍第四作戰區機步333旅模擬戰術移防，將部隊內多部雲豹八輪甲車及附屬裝備以快速移動方式將車輛及裝備移至旗山地區，並利用當地的香蕉園進行掩護及偽裝，從空中鳥瞰幾乎無法察覺國軍戰甲車的存在位置。而國軍官兵們也展現平時訓練成果，一到定點就立即進行各種戰術演練，許多民眾看到大批軍車及戰車突然出現在純樸的鄉間道路，紛紛好奇出來觀望，官兵們在各車車長、砲長帶領下，分工合作，依照程序步驟要領，迅速完成戰備裝載。

今天天色未亮，陸軍機步333旅CM33裝步戰鬥車及輕型戰術輪車、中型戰術輪車、八輪雲豹甲車等等車輛就從營區浩浩蕩蕩出發，兵分多路疏散至營外重要地形要點，實施現地偽裝、掩蔽與警戒任務，磨練官兵能於實際戰場環境中發揮臨戰能力；此外，任務車輛實施機動裝載時，由幹部下達命令後，迅速完成現地偽裝，油料整補與彈藥裝載等狀況演練流程，當這大批戰甲車氣勢壯盛行駛於重要幹道上，也紛紛吸引許多民眾好奇觀看，並不時給國軍加油支持。 漢光演習今天進入第二天，國軍第四作戰區機步333旅模擬戰術移防，將重要裝備以快速移動方式移至旗山地區，利用民宅空地進行偽裝，吸引民眾好奇觀望。記者劉學聖／攝影 漢光演習今天進入第二天，國軍第四作戰區機步333旅模擬戰術移防，將重要裝備以快速移動方式移至旗山地區，利用民宅空地進行偽裝，吸引民眾好奇觀望。記者劉學聖／攝影 漢光演習今天進入第二天，國軍第四作戰區機步333旅模擬戰術移防，將重要裝備以快速移動方式移至旗山地區，官兵展現平日精實訓練。記者劉學聖／攝影 漢光演習今天進入第二天，國軍第四作戰區機步333旅模擬戰術移防，將重要裝備以快速移動方式移至旗山地區，並利用當地的香蕉園進行掩護及偽裝，從空中鳥瞰幾乎無法察覺國軍戰甲車的存在位置。記者劉學聖／攝影 漢光演習今天進入第二天，國軍第四作戰區機步333旅模擬戰術移防，將重要裝備以快速移動方式移至旗山地區，車隊浩浩蕩蕩在馬路上行駛吸引民眾好奇觀看。記者劉學聖／攝影 漢光演習今天進入第二天，國軍第四作戰區機步333旅模擬戰術移防，將重要裝備以快速移動方式移至旗山地區，利用民宅空地進行偽裝。記者劉學聖／攝影 漢光演習今天進入第二天，國軍第四作戰區機步333旅模擬戰術移防，將重要裝備以快速移動方式移至旗山地區，利用民宅空地進行偽裝，吸引民眾好奇觀望。記者劉學聖／攝影 漢光演習今天進入第二天，國軍第四作戰區機步333旅模擬戰術移防，將重要裝備以快速移動方式移至旗山地區，利用民宅空地進行偽裝，吸引民眾好奇觀望。記者劉學聖／攝影 漢光演習今天進入第二天，國軍第四作戰區機步333旅模擬戰術移防，將重要裝備以快速移動方式移至旗山地區，並利用當地的香蕉園進行掩護及偽裝，從空中鳥瞰幾乎無法察覺國軍戰甲車的存在位置。記者劉學聖／攝影 漢光演習今天進入第二天，國軍第四作戰區機步333旅模擬戰術移防，將重要裝備以快速移動方式移至旗山地區，利用民宅空地進行偽裝，吸引民眾好奇觀望。記者劉學聖／攝影 漢光演習今天進入第二天，國軍第四作戰區機步333旅模擬戰術移防，將重要裝備以快速移動方式移至旗山地區，車隊浩浩蕩蕩在馬路上行駛吸引民眾好奇觀看。記者劉學聖／攝影 漢光演習今天進入第二天，國軍第四作戰區機步333旅模擬戰術移防，將重要裝備以快速移動方式移至旗山地區，利用民宅空地進行偽裝。記者劉學聖／攝影 漢光演習今天進入第二天，國軍第四作戰區機步333旅模擬戰術移防，將重要裝備以快速移動方式移至旗山地區，車隊浩浩蕩蕩在馬路上行駛吸引民眾好奇觀看。記者劉學聖／攝影