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十四日新制教召後備軍人參演漢光實兵 認為國軍玩真的
國軍漢光38號實兵操演今天清晨展開，操演中首度動員新北市新制十四日教召後備軍人就地參演，並挖設戰壕陣地。軍方安排受訪的後備軍人説，操演有濃厚實戰感。
明日準備實施台北港防衛及淡水河口反突擊操演的第三作戰區今天表示，此次「同心」、「萬安」、「自強」等全民防衛動員演習與「漢光 38 號」演習密切結合，作戰區轄屬裝甲584旅、步兵109旅、憲兵後備旅193營等單位同時執行「同心32號」演練，單位於動員編成後，依防衛作戰進程，於戰術位置實施備戰部署、臨戰訓練及組合訓練等演練。
在新北八里參演的後備軍人有來自越南的新住民，陸軍109旅召員阮俊德說，來台灣當兵的時候也很辛苦，但是讓他的身心長大很多。陸軍109旅召員陳建明則說：對於這次的教召他感到國軍是玩真的，他感到非常充實，這14天的教召，讓他們有實戰的經歷。
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