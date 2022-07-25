影／《軍情站》漢光首日八里後備挖戰壕 源自美軍教範

漢光38號演習從25日至29日進入實兵階段，首日各作戰區進入戰備部署。第三作戰區所在的淡水、八里海灘至台北港一帶，更是本次演習最重要的演練區域。除了各式武器裝備的戰術演練，更著重在後備戰力的集結運用。第三作戰區表示，本次在灘岸守備區除了核心幹部，其餘兵力全是14天新式教召的召員，其中更有96%是來自新北市，貫徹了現地召集、現地訓練、現地作戰的政策。

在演習首日，第三作戰區在八里十三街廓一帶建構起許多射擊掩體，其中最受矚目的，是在未來淡江大橋台61線下方，類似戰壕的系統陣地。陸軍官員表示此為依據美軍工事與阻絕設施教範，所設置的聯合反裝甲陣地。方式為依據工事教範在各交通節點設置射口據點，再將各據點以交通壕連結，所以外界所謂的壕溝，僅為中間的交通壕部分。另外在地面上依據阻絕教範設置消波塊、鋼刺蝟、蛇籠等阻絕物。而應用在此地的兵力除了步兵連，亦包含使用反裝甲武器的火力連，與此陣地後方街道上的其他陣地連結成一個完整的交叉火網，建構成足以遲滯敵登陸速度，與強迫敵裝步分離(步兵下甲車)的戰術效果。

除了陸軍運用同心、自強操演教召兵力與機具進行工事構築與兵力動員，空軍也在首日進行戰機武力的戰力保存，西部機場的戰機部分轉場至東部的佳山基地與志航基地洞庫內進行整補，待反擊作戰時使用。