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漢光實兵後備部隊八里操演蓋戰壕 地下通風涼爽火力強

聯合報／ 記者洪哲政／新北即時報導
第三作戰區今天公布漢光實兵操演期間由教召後備軍人、動員機具在新北八里挖仔尾挖設的地下戰壕。記者洪哲政/攝影
第三作戰區今天公布漢光實兵操演期間由教召後備軍人、動員機具在新北八里挖仔尾挖設的地下戰壕。記者洪哲政/攝影

「國軍漢光38號實兵演習」今（25）起至29日實施，第三作戰區今天公布操演期間由教召後備軍人、動員機具在新北八里挖仔尾興建的地下戰壕系統，當地上午酷熱達33-34度C，地下交通壕內卻涼爽通風，可供兵士備戰休憩。

第三作戰區上午除公布後備部隊在地下戰壕執行戰備的狀況，同時讓教召官兵實地充填沙包堆置成平面機步槍掩體，以示工事確由參演後備部隊參與構工。

第三作戰區說，實兵操演首日，為驗證「常後一體」的全民防衛動員能量，作戰區轄屬裝甲584旅、步兵109旅、憲兵後備旅193營等單位，同時執行「同心32號」演練，單位於動員編成後，依防衛作戰進程，於戰術位置實施備戰部署、臨戰訓練及組合訓練等演練，置重點於強化戰場經營及熟悉作戰環境，厚實國土安全防衛體系。

作戰區開放部隊在八里挖子尾自建的壕溝系統，地下連續壁由沙包緊密堆置而成，通道有照明，明暗兩型通道通往各型武器地堡，包括四零榴彈槍、五零機槍、班用機槍、T-91步槍、六六火箭彈等，地下同時囤儲彈藥、生存物品等可囤存三十日份量。且地堡極為涼爽，與地表的34度C酷熱形成對比。

壕溝系統由教召的後備部隊進駐，距志願役部隊拒敵的灘岸僅兩三百公尺，常後幾同時接戰，第三作戰區說，此次「同心」、「萬安」、「自強」等全民防衛動員演習與「漢光38號」演習密切結合，期化民力為我力、融我力於戰力，以「就地動員、就地作戰」、「及時動員、及時作戰」為目標，遂行戰時支援軍事作戰任務，磨練常備與後備部隊協同作戰默契，持續精進全民總力的整體防衛構想，確保國家整體安全。

作戰區表示，綜觀敵情威脅及備戰實需，深知有效統合全民總力支援軍事作戰，是發揚戰力的關鍵，唯有落實「經實常備、廣儲後備」，才能建構堅實防衛固守能量，有效對抗傳統與非傳統安全威脅。

第三作戰區今天公布漢光實兵操演期間由教召後備軍人、動員機具在新北八里挖仔尾挖設的地下戰壕。記者洪哲政/攝影
第三作戰區今天公布漢光實兵操演期間由教召後備軍人、動員機具在新北八里挖仔尾挖設的地下戰壕。記者洪哲政/攝影
第三作戰區今天公布漢光實兵操演期間由教召後備軍人、動員機具在新北八里挖仔尾挖設的地下戰壕。記者洪哲政/攝影
第三作戰區今天公布漢光實兵操演期間由教召後備軍人、動員機具在新北八里挖仔尾挖設的地下戰壕。記者洪哲政/攝影
第三作戰區今天公布漢光實兵操演期間由教召後備軍人、動員機具在新北八里挖仔尾挖設的地下戰壕。記者洪哲政/攝影
第三作戰區今天公布漢光實兵操演期間由教召後備軍人、動員機具在新北八里挖仔尾挖設的地下戰壕。記者洪哲政/攝影

教召 演習 八里

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