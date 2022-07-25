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漢光實兵操演今展開 國軍開設雪隧指揮所接替衡指所

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
全付迷彩裝備的官兵進入雪隧聯絡導坑前，先在管制站簽名。記者洪哲政/攝影
全付迷彩裝備的官兵進入雪隧聯絡導坑前，先在管制站簽名。記者洪哲政/攝影

國軍漢光38號實兵操演今晨展開，清晨4時由「聯翔操演」聯合防空作戰啟始，模擬大直衡山指揮所（JOCC）遭飛彈攻擊後，聯合作戰指揮機制轉進雪山隧道導坑開設臨時指揮所。

因應俄烏戰事啟發，國軍全面檢討各作戰區地下指揮所承受「第一擊」能力，同時啟動「全民防衛動員準備法」，與高速公路局攜手，克服光纖使用頻段與通信整合的技術問題，在位於國道五號「雪山隧道」山脈的「導坑」深處，開設戰時能接替大直「衡山指揮所」遂行作戰指揮的「聯合作戰指揮所」（JOCC）。全案4月試行，今天在漢光38演習實兵操演中驗證。

這項開設科目由副參謀總長王興禮親自督軍，部分裝備日前已在導坑內就位。清晨5時許，陸續有軍用車輛或身著迷彩服駕駛民車的參演官兵，自雪隧坪林段導坑北口直接將車輛駛入導坑，坑內明顯已預先有部署。

此外，第三作戰區今天在台北港防衞作戰科目，提前公布教召的後備軍人在城市備戰部署，受命後進入交通壕及戰術位置實況。

現場有同心操演動員的後備官兵，同時展示「自強操演」徵集的機具在守備區構築的工事陣地。

今（25）日陸續有軍用車輛或身著迷彩服駕駛民車的參演官兵，自雪隧坪林段導坑北口直接將車輛駛入導坑。記者洪哲政/攝影
今（25）日陸續有軍用車輛或身著迷彩服駕駛民車的參演官兵，自雪隧坪林段導坑北口直接將車輛駛入導坑。記者洪哲政/攝影
今（25）日陸續有軍用車輛或身著迷彩服駕駛民車的參演官兵，自雪隧坪林段導坑北口直接將車輛駛入導坑。記者洪哲政/攝影
今（25）日陸續有軍用車輛或身著迷彩服駕駛民車的參演官兵，自雪隧坪林段導坑北口直接將車輛駛入導坑。記者洪哲政/攝影

國軍 漢光 雪隧

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